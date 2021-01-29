Manisa'da çaya uçan minibüsün sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor
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Manisa'da çaya uçan minibüsün sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor

29.01.2021 15:07 | Son Güncelleme: 29.01.2021 15:14
Manisa'da çaya uçan minibüsün sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor

MANİSA'nın Akhisar ilçesindeki Seyitahmet Çayı'nda bulunan panelvan minibüsün suda kaybolduğu tahmin edilen sürücüsü Özkan Atak (43) için başlatılan arama-kurtarma çalışması, 4 kilometrelik alanda yoğunlaştırıldı.

MANİSA'nın Akhisar ilçesindeki Seyitahmet Çayı'nda bulunan panelvan minibüsün suda kaybolduğu tahmin edilen sürücüsü Özkan Atak (43) için başlatılan arama-kurtarma çalışması, 4 kilometrelik alanda yoğunlaştırıldı.

Akhisar'ın kırsal Zeytinova Mahallesi'ndeki zeytin fabrikasında şoför olarak çalışan evli ve 3 çocuk babası Özkan Atak, geçen çarşamba günü, saat 16.30 sıralarında panelvan minibüsüyle iş yerinden eve gitmek için yola çıktı. Eşi, eve gelmeyen Atak'ı cep telefonundan aradı ancak ulaşamadı.

Dün saat 15.00 sıralarında ise, Akhisar'ın Seyitahmet Mahallesi'nden geçen vatandaşlar, Seyitahmet Çayı'nda panelvan minibüsü görüp, polisi aradı. Bölgeye gelen polis ekipleri, boş olduğu belirlenen 16 ACJ 099 plakalı minibüsü çaydan çıkardı. Ardından da minibüsün plakasından ruhsat sahibi olan şirket yetkililerine ulaştı. Aracın Özkan Atak tarafından kullanıldığını öğrenen polis, aileyle irtibat kurdu. 

Atak'ın yönetimndeki minibüsün kar suyu nedeniyle debisi yükselen Seyitahmet Çayı'na uçtuğu iddia edildi. Çayda 2.5 kilometre sürüklendiği öne sürülen minibüsün suda kaybolduğu tahmin edilen sürücüsü Atak için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, ANDA Arama Kurtarma ile  İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği Su Altı Dalgıç ekibi tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren ANDA Manisa İl Temsilcisi Erman Bengier, 4 kilometrelik alanda yoğunlaştıklarını söyledi.

Arama-kurtarma çalışmalarına ekiplerin yanı sıra kayıp sürücünün yakınları da katıldı.

Özkan Atak'ın arkadaşı Nevzat Hasırcı, "Olayı duyduktan sonra geldik. Aracı bulmuşlardı. Yardım ettik çaydan çıkarttık. Ekipler, şoförün kendini camdan attığını ve Gediz'e kadar akıntıya kapılıp, gittiğini söylüyorlar. Sualtı dalgıçları arama yaptı ancak bir şey bulunamadı. Komşum ve arkadaşım Özkan Atak'ı ölü ya da diri bulmak istiyoruz" diye konuştu.

Manisa'da çaya uçan minibüsün sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor
Manisa'da çaya uçan minibüsün sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor
Manisa'da çaya uçan minibüsün sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor
Manisa'da çaya uçan minibüsün sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor
Manisa'da çaya uçan minibüsün sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor
Manisa'da çaya uçan minibüsün sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor
Manisa'da çaya uçan minibüsün sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor
Manisa'da çaya uçan minibüsün sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor
Manisa'da çaya uçan minibüsün sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor
Manisa'da çaya uçan minibüsün sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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