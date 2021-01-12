Manisa'da çarptığı otomobilin altında sıkışan motosiklet sürücüsü kurtarıldı
Manisa'nın Soma ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Manisa'nın Soma ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Atatürk caddesi 300 evler kavşağında, Basri D. idaresindeki 45 HV 968 plakalı otomobile kavşağı döneceği sırada arkadan gelen Muhammet Ş'nin (23) kullandığı 45 ZT 575 plakalı motosiklet çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü otomobilin altında sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu Muhammet Ş. sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Yaralı, sağlık ekiplerince önce Soma Devlet Hastanesine daha sonra özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer