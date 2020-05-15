Manisa'da bir apartman karantinaya alındı
Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir apartman karantinaya alındı.
15.05.2020 00:58 | Son Güncelleme: 15.05.2020 00:59
Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir apartman karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Yeni Mahalle 4748. sokaktaki apartman, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Karar üzerine ekipler, apartman sakinlerini bilgilendirerek karantina uygulamasını başlattı.
Manisa'da 4 mahalle ve 2 sokak ile 8 apartmanın, karantina süreçleri devam ediyor.
Kaynak: AA