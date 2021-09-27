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Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali sona erdi

AA / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Manisa'nın Kula Belediyesi öncülüğünde ilk kez düzenlenen Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali Rafet El Roman konseriyle tamamlandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula Belediyesi öncülüğünde ilk kez düzenlenen Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali Rafet El Roman konseriyle tamamlandı.

Kula Kent Meydanı'ndaki etkinlik kapsamında konuşan Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, 5 gün süren festivali sanatçı Rafet El Roman konseriyle bitirdiklerini söyledi.

Gençlerin çoğunluğunu oluşturduğu coşkulu bir kalabalığın meydanı doldurduğunu dile getiren Tosun, 7 yıl boyunca Kulalıların emanetini layıkıyla taşımak için mücadele ettiklerini ve ilçeye çeşitli yatırımlar kazandırdıklarını ifade etti.

Yatırımların ilçeye kazandırılmasında Cumhur ittifakının büyük katkısı olduğunu belirten Tosun, "Bu akşam sizlere bir müjdem var. İşsizlik büyük bir sorun ve bu sorunu çözmek için çalışmalarımız devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ve Kulalı hemşehrimiz Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun büyük desteğiyle Kula'ya 15 bin metrekare kapalı alanı olan, 1500 kişin daha çalışacağı bir projeye imza attık. Bir fabrika daha yapıyoruz." dedi.

Öte yandan, tedbirler çerçevesinde konser alanına girişlerde HES kodu sorgulaması yapılırken, aşıları tamamlanmayan ya da PCR testi yaptırmayan kişilerin girişine izin verilmedi.

Beş gün boyunca İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Kula Belediyesinin ortak yaptıkları aşı kampanyasında Kula Belediyesi, aşı olanlar arasında yapılan kurayla 25 gram altın ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali sona erdi

Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali sona erdi

Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali sona erdi

Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali sona erdi

Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali sona erdi

Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali sona erdi

Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali sona erdi

Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali sona erdi

Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali sona erdi
AA / Kamil Altıparmak - Son Dakika Haberleri
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