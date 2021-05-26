Manisa'da arpa tarlası yangını; 20 dönüm alan zarar gördü

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, arpa ekili 100 dönüm tarlada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, arpa ekili 100 dönüm tarlada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Tarlanın 20 dönümü zarar gördü.

Mersinli Mahallesi Hasan Tarlası mevkisindeki Mahmut Şimşek'e ait arpa ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark edenlerin ihbarıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri, bölgeye sevk edildi. Çevre ilçelerden itfaiye ekipleri de gelip, söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevler, 1 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. İlk belirlemelere göre, 100 dönümlük arpa tarlasının 20 dönüm alanı zarar gördü.Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, "Çiftçilerimizden özellikle dere içlerinde yaptıkları temizlik sonrası çıkan çöpleri yakmamalarını istiyoruz. Çünkü bu tür yangınlar kontrolden çıkıp, yakındaki tarlalara zarar vermektedir. Ayrıca Manisa genelinde son 1 ay içinde 25 samanlık yangını meydana geldi. Çiftçilerimizin bu konuda da dikkatli olmaları gerekiyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı