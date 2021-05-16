Manisa'da arkadaşını bıçakla yaralayarak ölümüne neden olan kişi tutuklandı
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Manisa'da arkadaşını bıçakla yaralayarak ölümüne neden olan kişi tutuklandı

Manisa'da arkadaşını bıçakla yaralayarak ölümüne neden olan kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, arkadaşını bıçakla yaralayarak ölümüne neden olan ve aynı olayda kendisi de yaralanan zanlı tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, arkadaşını bıçakla yaralayarak ölümüne neden olan ve aynı olayda kendisi de yaralanan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 15 Mayıs Perşembe günü Mehmet Kızılkaya ile Hakan Güler, Atatürk Mahallesi Koşukırı Çarşısı yakınlarında bıçakla yaralanmış halde bulundu.

İhbar üzerine üzerine olay yerine gelen ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Kızılkaya, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

Mehmet Kızılkaya, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tanıkların ifadeleri, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi ve çapraz sorguların ardından, Kızılkaya'nın, olayda yaralanan arkadaşı 38 yaşındaki Hakan Güler ttarafından bıçaklandığını belirledi.

Hastanedeki tedavisi sonrası gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

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