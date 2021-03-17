Manisa'da anaokulu öğrencileri Milli Mücadele kahramanlarını canlandırdı
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Manisa'da anaokulu öğrencileri Milli Mücadele kahramanlarını canlandırdı

17.03.2021 13:23 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:53
Manisa'da anaokulu öğrencileri Milli Mücadele kahramanlarını canlandırdı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir anaokulundaki öğrenciler, "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" kapsamında Çanakkale Savaşı ve Milli Mücadele kahramanlarını canlandırdı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir anaokulundaki öğrenciler, "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" kapsamında Çanakkale Savaşı ve Milli Mücadele kahramanlarını canlandırdı.

Turgutlu Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri, milli mücadelede hafızalara kazınmış Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Seyit Onbaşı, Halime Çavuş, Arslan Toğuzata, Nezahat Onbaşı, Halide Edip Adıvar ve Hasan Tahsin gibi pek çok kahramanın arşivlerde yer alan fotoğraflarından hazırlanan kıyafetleri giydi.

Kalemle çizilen sakal ve bıyıklarıyla fotoğraf çektiren öğrenciler için kahramanların resimleriyle yan yana fotoğraflarının yer aldığı kolajlar hazırlandı.

Turgutlu Cumhuriyet Anaokulu Müdürü Ömür Türkmenoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak için yaptıkları etkinlikte çocuklara bu ülkenin yetiştirdiği kahramanları tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Okul öncesi eğitimde yaparak, yaşayarak öğrenmenin çocukların hayatına zenginlik kattığını dile getiren Türkmenoğlu, "Her çocuğumuza bir Milli Mücadele Kahramanı rolü verdik ve onu canlandırıp, fotoğrafladık. Bu kadar güzel bir dönüş açıkçası biz beklemiyorduk. Bu dönemde çocukların hayatına ne kadar çok pencere açarsanız, ufuklarını o kadar zenginleştirebiliyorsunuz." dedi.

Türkmenoğlu, çocukların da Çanakkale Savaşı ve Milli Mücadele kahramanlarını çok sevdiğini dile getirerek, "Herkesin hayatında kahraman var. Çocukların hayatında da olmalı. Bu yüzden çocuklarımızın hayatına böyle bir farkındalık kazandırmak istedik." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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