Manisa'da anaokulu öğrencileri Dünya Su Günü'nde "suyun tükenmemesini" diledi

Manisa'da anaokulu öğrencileri, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kurumuş dilek ağacına astıkları dileklerle kuraklığa dikkati çekti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünce 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla su israfının önlenmesine yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekiplerince susuzluğa ve su israfına dikkatin çekildiği bir skecin de sahnelendiği etkinliğe katılan anaokulu öğrencileri, kuruyan bir ağaçtan oluşturulan "Su Dilek Ağacı'na" susuzluğun çözümü ve su tasarrufuna ilişkin dileklerini astı.

Öğrencilerden Miray Akcan, ağaca astığı dilekte suyun hiç bitmemesini dilediğini söyledi.

Çınar Taşdemir de "Suyun hiç kesilmemesi için tasarruf etmeliyiz." dedi.

Onur Barış ise koronavirüs salgının geçmesi için ağaca dilek astığını ifade etti.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay da gelecek nesillere daha temiz ve daha yaşanabilir bir çevre bırakmak istediklerini dile getirdi.

Her gıda ve ürünün su ayak izi olduğunu anlatan Aslay, "Mesela bir ekmeğin üretilmesi için gereken su miktarı 450 litredir. Türkiye'de günde 10 milyon ekmek israf ediliyor. Günde 4,5 milyar litre su da çöpe atılıyor. Sadece ekmeği değil suyu da çöpe atıyoruz. Ayrıca giydiğimiz kıyafetlerin, peynirin, ayakkabılarımızın üretilmesi için gereken su miktarlarını panolarımızda yer verdik. Bu ürünleri çöpe atarak farkında olmadan milyarlarca litre su çöpe atmış israf etmiş oluyoruz."

Programın ardından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır