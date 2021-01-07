Akaryakıt istasyonundan para çalan kişi tutuklandı
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Akaryakıt istasyonundan para çalan kişi tutuklandı

07.01.2021 15:39 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:01

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan hırsızlık yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan hırsızlık yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Turgutlu yolu üzerinde bir akaryakıt istasyonunun kasasından 25 bin lira çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheli Sezer K'yı gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Akaryakıt istasyonundan para çalan kişi tutuklandı
Akaryakıt istasyonundan para çalan kişi tutuklandı
Akaryakıt istasyonundan para çalan kişi tutuklandı
Akaryakıt istasyonundan para çalan kişi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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