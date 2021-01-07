Akaryakıt istasyonundan para çalan kişi tutuklandı
07.01.2021 15:39 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:01
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan hırsızlık yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan hırsızlık yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Turgutlu yolu üzerinde bir akaryakıt istasyonunun kasasından 25 bin lira çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheli Sezer K'yı gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır