Manisa'da 670 litre sahte içki ele geçirildi
20.01.2021 18:43 | Son Güncelleme: 20.01.2021 18:46
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 670 litre sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 670 litre sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaköy Mahallesi'nde H.Ş.'ye (66) ait evde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 670 litre sahte içki, pet şişeler ve huniler ele geçirildi.
Olayla ilgili H.Ş, gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır