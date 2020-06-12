Manisa'da 60 yıldır özlemle beklenen yol tamamlandı
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Manisa'da 60 yıldır özlemle beklenen yol tamamlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar'da ilçe merkeziyle Akselendi, Sazoba, Beyoba, Moralılar, Rahmiye ve Hava Meydan Komutanlığı arasında bağlantıyı sağlayan 11 kilometrelik yolda beton yol uygulamasını tamamladı.

Manisa'da 60 yıldır özlemle beklenen yol tamamlandı
12.06.2020 12:43 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:47

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar'da ilçe merkeziyle Akselendi, Sazoba, Beyoba, Moralılar, Rahmiye ve Hava Meydan Komutanlığı arasında bağlantıyı sağlayan 11 kilometrelik yolda beton yol uygulamasını tamamladı. Mevcut yolda incelemede bulunan Akselendi, Moralılar ve Rahmiye Mahalle Muhtarları, 60 yıldır bu çalışmanın özlemini çektiklerini belirterek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar'da ilçe merkeziyle Akselendi, Sazoba, Beyoba, Moralılar, Rahmiye ve Hava Meydan Komutanlığı arasında bağlantıyı sağlayan, bakımsız ve kötü bir görünümde olan yolda yenileme çalışması gerçekleştirdi. Yıllardır yama ve tamirat çalışmaları yapılan, ancak kalıcı bir yol yenileme çalışması yapılamayan yol yeni görünümüyle mahalle muhtarları ve vatandaşlardan tam not aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Akhisar Muhtarlık İşleri Sorumlusu Ali Aybars Özbilgin, Akselendi Mahalle Muhtarı Ömer Akay, Morallar Mahalle Muhtarı Yılmaz Kırbaş ve Rahmiye Mahalle Muhtarı İdris Öz ile birlikte mevcut yolda incelemede bulundu.

Hizmeti muhtarlar övgüyle anlattı

Akselendi Mahalle Muhtarı Ömer Akay, "60 yıldır aynı yolu kullanıyorduk. Çok kötüydü. Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle irtibata geçtik. Sıcak asfalt bekliyorduk. Beton yol dediler. Betondan yol mu olur diye, ilk başta aklımızda soru işareti oldu. Ama 3-4 aydır yolumuz açık, şuanda bir sıkıntımız yok. İnşallah uzun yıllar kullanacağız. Özellikle Hava Meydan Komutanlığı, Akselendi, Sazoba, Beyoba ortak kullanımı olduğu için bu yolda yoğunluk var. Sebep olandan, yapandan, özellikle Cengiz başkanımızdan Allah razı olsun. Mahallemize de ziyarete bekliyoruz." derken, Moralılar Mahalle Muhtarı Yılmaz Kırbaş ise, "Çok kötü bir yoldu. Yıllardır yama yapılarak bu hale geldi. Cengiz başkanın havaalanına geldiğinde bu yolu görmesi vesile oldu. Hemen müdahale ederek 3 ayda bu yolu yapılmasını sağladı. Kendisine teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Rahmiye Mahalle Muhtarı İdris Öz de şunları söyledi: "1960 yılından sonra zaman zaman tamirat gördü. Ama gerçekten çok bozuk bir yoldu. Şuanda havaalanı pisti gibi oldu. Cengiz başkana, emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz." - MANİSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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