Manisa'da 6 kişinin hayatını kaybettiği kazada TIR şoförü tutuklandı
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Manisa'da 6 kişinin hayatını kaybettiği kazada TIR şoförü tutuklandı

Manisa'da 6 kişinin hayatını kaybettiği kazada TIR şoförü tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Serkan Özdemir - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Soma ilçesinde, 6 kişinin hayatını kaybettiği 42 kişinin de yaralandığı kazada, otobüsün çarptığı TIR'ın şoförü Hasan Kılıç (45) gerekli tedbirleri almadığı ve aracını otoyolda uygunsuz park ettiği iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MANİSA'nın Soma ilçesinde, 6 kişinin hayatını kaybettiği 42 kişinin de yaralandığı kazada, otobüsün çarptığı TIR'ın şoförü Hasan Kılıç (45) gerekli tedbirleri almadığı ve aracını otoyolda uygunsuz park ettiği iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, geçen 6 Ağustos'ta saat 05.00 sıralarında İstanbul- İzmir karayolu Soma ilçesi kırsal Yağcılı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan İzmir Didim'e giden İstanbul Kalesi firmasına ait Fikret Hataman (51) yönetimindeki 55 AAD 477 plakalı yolcu otobüsü, yolun sağında bekleyen Hasan Kılıç yönetimindeki 16 JNC 40 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 1'i yabancı uyruklu 42 kişi yaralandı.

TUTUKLANDIKazanın ardından gözaltına alınan TIR sürücüsü Hasan Kılıç'ın jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Akhisar Adliyesi'ne getirildi. TIR sürücüsü Hasan Kılıç, ifadesinde, kullandığı TIR'ın arıza yaptığını ve bu nedenle otoyolda durduğunu söyledi. Ayrıca Kılıç, trafik uyarı levhasını koymasına fırsat kalmadan kazanın gerçekleştiğini de belirtti. TIR şoförü Kılıç, gerekli tedbirleri almadığı ve aracını otoyolda uygunsuz park ettiği iddiasıyla "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan savcılık tarafından tutuklandı. 

Öte yandan, Soma'da özel bir hastanede tedavisi süren otobüs şoförü Fikret Hataman Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serkan Özdemir

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