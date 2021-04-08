'Fakir kokaini' kullanarak intihar ettikleri iddia edilen 4 gençten birinin ailesi konuştu: Başkaları çocuklara uyuşturucu içirdi

Manisa'da bir tarlada ölü bulunan 4 gencin gizemli ölümleri büyük yankı uyandırmıştı. Gençlerin 'fakir kokaini' denilen 'kristal met' isimli maddeyi kullanarak intihar ettikleri yönünde sosyal medyada yer alan haberlere, olayda yaşamını yitiren Ümit Zangal'ın ailesi tepki göstermişti. Hem oğlunu hem de yeğenini kaybeden Ümit Zangal'ın babası, "Gelecek hayalleri olan bir çocuklardı, uyuşturucu kullanmazlardı. Biri onlara 3-4 çeşit uyuşturucu içirdi" ifadelerinde bulundu.

Manisa'nın Ahmetli'nin Kestelli Mahallesi Bintepeler Akçeşme mevkisinde, 31 Ocak pazar günü saat 17.00 sıralarında peş peşe gelen silah seslerini duyan vatandaşlar, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, park halindeki otomobilin yanında 4 gencin yan yana cansız bedenlerini buldu. Yapılan incelemede ölen kişilerin liseden arkadaş olan Muharrem Zengin (22), kuaför Neşet Dalgın (24), elektronik eşya tamircisi Serkan Zangal (23) ve kuzeni Ümit Zangal olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede Ümit Zangal'ın boynunun kırık olduğu, diğer 3 kişinin ise pompalı tüfekle başlarından vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi.

AİLEDEN TEPKİ GELDİ

Olayın ardından iddiaya göre, 4 gencin metamfetamin kullanarak intihar ettiği şeklinde sosyal medyada çıkan haberlere Ümit Zangal'ın ailesi tepki gösterdi. Çıkan haberlerin asılsız olduğunu ve adli tıp sonuçlarının çıkmadığı belirten aile suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

"HEDEFLERİ VE HAYALLERİ VARDI"

Takvim'in haberine göre, olayda hem oğlunu hem de yeğenini kaybeden Mustafa Zangal, "Yeğenim Serkan Zangal Isparta'da inşaat mühendisliği okuyordu. Sınıf birincisiydi. Başarılı ve akıllı bir çocuktu. Oğlum Ümit de hedefleri hayalleri olan bir çocuktu. İkisi de uyuşturucu kullanmazdı. Ne olduysa Kestelli'deki köy evinde oldu. Başkaları çocuklara 3-4 çeşit uyuşturucu maddeyi içirdi. Bunlar tespit edilsin ve yargılansın istiyorum" dedi.

"GELECEK HAYALİ KURAN BİRİNİN İNTİHAR ETMESİ MÜMKÜN MÜ?"

Ümit Zangal'ın annesi Naciye Çeneli (38), "Oğlum Ümit Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde 4 yıllık muhasebe bölümünde okuyordu. Olaydan bir gün önce ehliyet sınavına girmişti. Kazanmıştı. Otomobil almayı düşünüyordu. Gelecek hayali kuran birinin intihar etmesi mümkün mü?" ifadelerini kullandı. Çevresinde çok sevilen bir çocuktu. Herkes 'Ne kadar efendi ve düzgün bir çocuk yetiştirmişsin' derdi. Ayrıca teğmenlik sınavına girecekti. En büyük hayali subay olmaktı. Kısmet olmadı" dedi.