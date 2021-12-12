Manisa'da 22 yaşındaki genç bıçakla öldürüldü - Haberler
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Manisa'da 22 yaşındaki genç bıçakla öldürüldü

Manisa'da 22 yaşındaki genç bıçakla öldürüldü
AA / İrfan Anlayanoğlu - Haberler | Güncel

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 22 yaşındaki genç, bıçaklanarak öldürüldü.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 22 yaşındaki genç, bıçaklanarak öldürüldü.

Mehmet Akif Bingül (22), Ergenekon Mahallesi'ndeki İsmailcik Deresi Sokak'ta bıçakla göğsünden yaralanmış halde bulundu.

112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Bingül, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, Bingül'ü bıçakladığı ve olayın ardından kaçtığı öne sürülen 17 yaşındaki cinayet şüphelisi N.B.Ç'yi gözaltına aldı.

N.B.Ç'nin ifadesinde Bingül'ü alacak verecek meselesi nedeniyle bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Zanlı, ifade işleminin ardından adliyeye sevk edildi.

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AA / İrfan Anlayanoğlu - Son Dakika Haberleri

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