Manisa'da 1550 litre sahte içki ele geçirildi

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde düzenlenen operasyonda 1550 litre sahte içki ve damıtma malzemeleri ele geçirildi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde düzenlenen operasyonda 1550 litre sahte içki ve damıtma malzemeleri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İshakçelebi Mahallesi'nde bulunan F.S'ye ait evde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, variller içerisinde 1550 litre şarap ve 2 damıtma malzemesi ele geçirildi.

F.S, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır