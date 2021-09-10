Manisa Büyükşehir'den Kırkağaç'ta Prestij Katan Çalışma - Haberler
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Manisa Büyükşehir'den Kırkağaç'ta Prestij Katan Çalışma

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Manisa Büyükşehir'den Kırkağaç'ta Prestij Katan Çalışma

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kırkağaç ilçesi 53 ve 56 Sokakta başlatılan prestij cadde çalışmasında son aşamaya gelindi.

Kısa süre içerisinde ilçede iki cadde, üstyapı ve aydınlatma çalışmasıyla bambaşka bir görünüme kavuşacak.

Kırkağaç ilçesinde 53 Sokak ve 56 Sokak'ta, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan prestij cadde çalışması hızla devam ediyor. Çalışmalarda son aşamaya gelinirken, yürütülen çalışmaları Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya , Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Egemen Eceoğlu, Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan ve MHP Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz ile birlikte inceledi. İncelemeler sırasında ilçe sakinlerine bilgiler veren Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün önderliğinde prestij cadde çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Kırkağaç ilçemizde, 53 ve 56 Sokakta prestij cadde çalışmalarımıza başlamıştık. 56 Sokakta taş döşeme ve aydınlatma çalışmalarımızı tamamladık. 53 Sokakta da çalışmaların yüzde 60 seviyesinde tamamlandığını yerinde gördük. Taş döşeme ve aydınlatma direklerinin montajı devam ediyor. Yaklaşık 20-25 gün içerisinde burada çalışmalarımızı tamamlayarak, ilçemize iki prestij caddemizi kazandırmış olacağız" dedi.

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Haber: Manisa Büyükşehir'den Kırkağaç'ta Prestij Katan Çalışma - Haberler
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