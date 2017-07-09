Manisa Büyükşehir Belediyespor Cihan'ı Aldı

SPOR Toto 3'üncü Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, Fethiyespor'dan ön libero Hüseyin Cihan Avcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Futbol Şube Sorumlusu Hakan Kadayıfçılar katıldı. Altay'da profesyonel olduktan sonra Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da da oynayan 23 yaşındaki Cihan, "Transferimin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim. Bana duyulan güveni boşa çıkarmayacağım" dedi.



Hakan Kadayıfçılar ise, "Kardeşimiz üst lig tecrübesi olan bir oyuncu. Takımımıza şampiyonluk yolunda katkı sağlayacağına inanıyoruz. Her iki taraf için de hayırlı olsun" diye konuştu.



- İzmir