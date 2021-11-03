Manisa BBSK Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı

MANİSA (Bültenler) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Toplantısı, Mehmet Güzgülü başkanlığında gerçekleştirildi. Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya, yönetim kurulu üyeleri, Bora Çaylan, Özcan Nalbantlar, Hakan Kadayıfçılar, Metin Memiş, Orhan Haşim Elmalı, Ali Caner Vatansever ve Engin Altun katıldı. Toplantıda, Ülke genelinde devam eden ve tamamlanan federasyon seçimlerinin değerlendirmesi yapıldı. Öte yandan Kasım Aralık aylarında gerçekleştirilecek Atletizm ve Jimnastik branşlarının müsabaka programları görüşüldü. Basketbol A Takımının Türkiye Basketbol Ligi'nde geride kalan 5 hafta performansı ve gelecek maçlar üzerine değerlendirmesi yapıldı. Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, "Yönetim kurulu üyelerimiz ile düzenli olarak toplantılar düzenliyoruz. Amacımız tüm branşlarda altyapıyı sağlamlaştırmak ve başarılı bir grafik sergilemektir. Büyükşehir Belediyespor ailesi olarak tesislerimizi de modernize ediyor, daha sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için de gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Çok daha büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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