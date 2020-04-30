MANİSA 92 yaşında koronavirüsü yenip, taburcu oldu 92 yaşında koronavirüsü yenip, taburcu olduMANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, koronavirüs nedeniyle tedavi gören 92 yaşındaki Nurettin Durak ve 46 yaşındaki Hatice Aktürk, sağlıklarına kavuşmalarının ardından alkışlarla taburcu edildi.

92 yaşında koronavirüsü yenip, taburcu oldu

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, koronavirüs nedeniyle tedavi gören 92 yaşındaki Nurettin Durak ve 46 yaşındaki Hatice Aktürk, sağlıklarına kavuşmalarının ardından alkışlarla taburcu edildi.

Yüksek ateş, öksürük, halsizlik şikayetleriyle Alaşehir Devlet Hastanesi'ne başvuran Nurettin Durak ve MS hastası Hatice Aktürk'e yapılan tahlil ve testler sonucu koronavirüs teşhisi konuldu. Durak ve Aktürk, 18 günlük tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kendisi gibi koronavirüs yakalanan torunu 23 yaşındaki Fırat Durak'ın da geçen 13 Nisan'da tedavisinin ardından taburcu edildiğini hatırlatan Nurettin Durak, "18 günlük tedavi sonrası ben de sağlıma kavuştum. Doktorlarımızdan ve hastane çalışanlarından Allah razı olsun bana çok iyi baktılar" dedi.

MS hastası olan Hatice Aktürk'te doktorlarına teşekkür edip, "Eskisi gibi kendimi çok sağlıklı hissediyorum. Vücut direncim iyi durumda. Sağlıma kavuştum. Taburcu olmamın ardından kronik rahatsızlığım MS hastalığı nedeniyle evde izole olmaya devam edeceğim" diye konuştu. Alaşehir Devlet Hastanesi Göğüs Uzmanı Dr. Okan Selendili de koronavirüsü yenip, sağlığına kavuşan iki hastalarını taburcu ettiklerini belirtip, "Evinizde kalın sağlıklı kalın" dedi.

Kaynak: DHA