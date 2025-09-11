7 Eylül'de yapılan ikinci açıklamada, grubun eylemlerinin toplumun ortak edep, ar ve haya duygularını ihlâl ettiği, çocuk ve gençlerin bu duygularına zarar verici nitelikte olduğu belirtildi. Manifest Türkiye Turnesi iptal mi oldu? Manifest konserleri iptal mi?

ADLİ KONTROL KARARI

Grup üyeleri, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi hâkimliğe sevk edildi. Hâkimlik, üyelerin yurt dışına çıkış yasağı getirilmesine ve düzenli olarak imza vermelerine karar verdi. Bu şekilde, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldılar.

KONSER GÖRÜNTÜLERİNE ERİŞİM ENGELİ

Başlatılan soruşturmanın ardından grubun konser görüntülerine "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişim engeli getirildi. Bu karar, grubun içeriklerinin çevrim içi mecralarda yayılmasını engellemeye yönelik alındı.

TÜRKİYE TURUNUN İPTALİ

Manifest grubu, 6 Eylül'de İstanbul Küçükçiftlik Park'ta başlayan ve 2 Kasım'da Antalya'da sona ermesi planlanan Türkiye turnesinin tamamının iptal edildiğini duyurdu.

Grup, X üzerinden yaptığı açıklamada, "Gerçekleşmesi planlanan Manifest Türkiye Turnesi iptal edilmiştir. İadelerinizi bilet satış kanallarınızdan yapabilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

PLANLANAN ANCAK GERÇEKLEŞMEYEN KONSERLER

Turne kapsamında grubun şu şehirlerde sahne alması planlanıyordu:

• 13 Eylül Bursa Merinos Park

• 14, 16, 17 Eylül İzmir Havagazı Fabrikası

• 20 Eylül Konya Selçuklu KM Açıkhava Sahnesi

• 21 Eylül Antalya Açıkhava Bahçe

• 5 Ekim Adana Tüyap Fuar ve KM Açıkhava Sahnesi

• 7 Ekim Gaziantep GO PSM

• 11 Ekim Eskişehir Fuar Kongre Merkezi

• 12 Ekim Samsun Sheraton Grand Beach

• 14 Ekim Trabzon Yomra Kapalı Spor Salonu

• 17 ve 19 Ekim Ankara CER Modern

• 2 Kasım Antalya Açıkhava Bahçe

2 Eylül tarihli X paylaşımında, Bursa, İzmir, Antalya ve Ankara konser biletlerinin tükendiği bilgisi yer almıştı.

BELEDİYE TARAFINDAN ENGELLENEN KONSER

Soruşturma sürecinden önce, AK Partili Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Manifest'in sahne kıyafetlerini "uygun bulmayarak" kentte yapılacak konseri iptal etmişti. Bu karar, grubun etkinliklerine yönelik ilk resmi engelleme adımlarından biri oldu.