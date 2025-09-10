Manifest konserleri iptal mi? Manifest hangi konserleri iptal, neden iptal edildi?

Manifest konserleri iptal mi? 6 Eylül 2025 akşamı Beşiktaş'ta sahne alan Manifest grubu hakkında savcılık tarafından resen soruşturma başlatıldı. Grup üyeleri, savcılık sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MANİFEST KONSERLERİ İPTAL Mİ?

Beşiktaş'taki konserin ardından gündeme gelen suçlamalar üzerine Manifest grubu hakkında yürütülen soruşturma genişlerken, grubun sahne alacağı etkinliklerde iptaller yaşanmaya başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konser sırasında toplumun ortak değerlerine aykırı hareketlerin gerçekleştiğini ve bunun özellikle çocuklar ile gençler üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından grup üyeleri gözaltına alındı, ancak ifadelerinin ardından yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Grup üyeleri, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları açıklamada sahnede sergiledikleri performansın sorumluluğunu aldıklarını belirtti. Ancak kimseyi rahatsız etmek gibi bir amaçlarının olmadığını ifade eden Manifest, her kesimden insanı müzik ve dans aracılığıyla bir araya getirmek için kurulan bir topluluk olduklarını vurguladı. Buna rağmen yaşanan sürecin kendilerini üzdüğünü belirten grup, soruşturmanın ardından gündemde kalmaya devam etti.

Savcılığın açıklamasıyla birlikte kamuoyunda geniş yankı bulan gelişmeler, organizatörler tarafından planlanan konserlerin peş peşe iptal edilmesine yol açtı.

MANİFEST HANGİ KONSERLER İPTAL EDİLDİ?

Yaşanan soruşturmanın ardından ilk iptal haberi, Konya'da düzenlenecek konserden geldi. 20 Eylül Cumartesi günü Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapılması planlanan etkinliğin sayfası kaldırıldı. Organizasyonun resmi hesaplarından yapılan tüm paylaşımların silindiği de görüldü.

İkinci iptal haberi ise Trabzon'dan geldi. 14 Ekim Salı günü Trabzon Yomra Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek konserin de iptal edildiği öğrenildi. Bilet satışlarının durdurulması ve etkinlik sayfasının kaldırılmasıyla birlikte Trabzon konseri de resmi olarak iptal edilen etkinlikler arasına girdi.

Konser iptallerinin artmasıyla birlikte Manifest grubunun ilerleyen tarihlerde sahne alacağı diğer etkinlikler de belirsizlik kazandı. Organizasyon firmalarının peş peşe iptal kararı alması, grubun Türkiye turnesi kapsamında planlanan konserlerinin devam edip etmeyeceği konusunda soru işaretleri yarattı.