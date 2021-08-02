Mandıra Filozufu'nun çekildiği bölge yangında kül oldu! Son hali görenlerin içini acıttı

Türkiye'nin yüreğini yakan orman yangınlarının ardından geriye acı manzaralar kaldı. Rasim Öztekin ve Müfit Can Saçıntı'nın başrollerini paylaştığı, sevilen dizi Mandıra Filozofu'nun Muğla Milas'ta çekildiği alanın son hali ise görenlerin içini acıttı.

Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevler, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri mahallelerine sıçradı. Jandarma ekipleri, mahallelerin tahliyesini sağladı.

Muğla'nın Milas ilçesinde film ve dizi çekimlerinin yapıldığı Çökertme Mahallesi de alevlere teslim oldu.

Mandıra Filozofu filminin de çekildiği koy dün gece küle döndü.

ÜNLÜ OYUNCUNUN İŞLETMESİ YANDI

Koyda bir yat kulübü işleten oyuncu Arda Esen, bugün koyun son halini bu sözlerle paylaştı:

Sailing Kalamari Yat Kulübümüz dün gece maalesef bu hale geldi.?? Hepimize geçmiş olsun. Mandıra Filozofu filmine ev sahipliği yapan eşsiz güzellikteki Çökertme Koyu artık bir kül yığını. Cennetti, cehenneme döndü maalesef. Kelimeler kifayetsiz. Arayan soran tüm dostlarımıza teşekkür ederiz...

2013 yılında çekilen Mandıra Filozofu filminin başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Ayda Aksel yer almıştı.

Kaynak: Hürriyet