Mandepsiye basmak ifadesi hangi anlamda kullanılır?

Mandepsiye basmak ifadesi hangi anlamda kullanılır?
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Güven Bana programında sorulan soruların cevapları merak ediliyor. Peki, Mandepsiye basmak ifadesi hangi anlamda kullanılır? sorusu cevabı ne?

Mandepsiye basmak ifadesi hangi anlamda kullanılır? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, Mandepsiye basmak ifadesi hangi anlamda kullanılır? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

MANDEPSİYE BASMAK İFADESİ HANGİ ANLAMDA KULLANILIR?

A: Tuzağa düşürülmek

B: Ortalıktan ayrılmak

C: Sıkıntıdan bunalmak

D:Ortadan kaybolmak

Cevap : A

Mandepsiye basmak ifadesi hangi anlamda kullanılır?

GÜVEN BANA YARIŞMASI FORMATI NEDİR?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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