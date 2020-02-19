: Mandela'nın torunundan "Afrika'nın çözümü Afrika'da" vurgusu

19.02.2020 12:09 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:12

TOLGA YANIK/ABDULKADİR GÜNYOL - Güney Afrika'nın demokratik yollarla seçilen ilk siyahi Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın torunu ve Dünya Melek Yatırım Forumu Genel Kurul Yüksek Komiseri Swati Dlamini Mandela, Afrikalıların kendileriyle ilgili konularda tek belirleyici olmaları ve sömürüye izin vermemeleri gerektiğini belirterek, "Eğer insanlara imkan tanırsanız onlar sizin üzerinizden menfaat sağlayıp sizden faydalanacaktır." dedi.

Swati Dlamini Mandela, Dünya Melek Yatırım Forumu'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, forumun, melek yatırım ekosistemini anlamak açısından Afrika için çok iyi bir imkan olduğunu ifade ederek, bu tarz etkinlikler sayesinde Türkiye ve Afrika arasında iş birliği yapmanın ve köprü kurmanın kendileri için mükemmel bir fırsat olduğunu vurguladı.

Melek yatırımın ve diğer iş alanlarının en başarılı örneklerini tanıyarak Afrika'da böyle bir ekosistemin uygulanabilirliğini görme imkanı bulduklarını belirten Mandela, "Dünya Melek Yatırım Forumu gibi etkinlikler, girişimciler ve yatırımcılar arasında güzel bir sinerji oluşturuyor. Yatırımcılar, girişimlere destek sağlayarak aslında bu girişimlerin sahipleri olan genç insanlara da yatırım yapıyor. Bu çok iyi bir şey. Çünkü genç insanlar bizim geleceğimiz." diye konuştu.

"Tek belirleyici olmalı ve sömürüye izin vermemeliyiz"

Mandela, Afrika açısından diğer ülkelerdeki aktörlerle kurulabilecek her ilişkinin faydalı olacağını dile getirerek, "Yuvarlak masa toplantıları, paneller ve tartışmalar aracılığıyla bir araya geliyoruz ve Afrika'nın farklı alanlardaki sorunlarına birlikte çözüm üretiyoruz." dedi.

Batı dünyasının, Afrika'nın sorunlarının çözümüne yönelik bir bilgiye sahip olamayabileceğini belirten Mandela, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Afrikalılar olarak sorunlarımıza kendimiz çözüm bulmalıyız. Kendimizle ilgili konularda tek belirleyici olmalı ve sömürüye izin vermemeliyiz. Bunu sağlamanın yolu öncelikle kendimizden başlamaktan geçiyor. Eğer insanlara imkan tanırsanız onlar sizin üzerinizden menfaat sağlayıp sizden faydalanacaktır. Eğer kendinize 'kimsenin beni istismar etmesine izin vermeyeceğim' derseniz onlar bunu yapmayacaktır. Bu konuyla ilgili; kendimizi tanımlama, geleceğimizi nasıl şekillendirmek istediğimize ve bunun yollarına karar verme gibi birçok durum var. Sonuç olarak, kendimize odaklanmalı, bunun ardından insanlara bizimle olan ilişkileriyle ilgili bir şeyler söylemeliyiz. Sorunların çözümü kendimizden başlıyor."

"Türkiye, çığır açan bir ortam sunuyor"

Swati Dlamini Mandela, gelişmekte olan ülkelerin sorunlarını çözmeleri noktasında inovasyonlara ihtiyaç duyduğunu, bu inovasyonların ortaya çıkmasını sağlamak ve Afrika'daki insanları daha inovatif hale getirmek için bir ekosistem oluşturmak gerektiğini söyledi.

Mandela, "Bunun da ötesinde, bu insanların finansman, mentorluk gibi konularda desteklenmesi gerekiyor. Uluslararası etkinlikler sayesinde her zaman ulaşma şansınızın olmadığı melek yatırımcılarla iletişim kurma şansı elde ediyorsunuz. Türkiye, bu açıdan mükemmel bir şekilde çığır açan bir ortam sunuyor. Melek yatırımlar ve startup'larla ilgili uygulamaları görmek açısından öncülük yaparak bizler için bir merkez oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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