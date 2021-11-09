Manavgat yangını sonrası yıkılan 210 evde hisseli tapu sorunu

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayıp 10 gün süren Türkiye'nin en büyük orman yangının ardından zarar gördüğü için yıkılan evlerden 210'unun arsasında, müşterek tapu nedeniyle inşaata başlanamadı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ev yapımı için başvuru süresini 15 Kasım'a kadar uzattı.

Manavgat'ta 10 günde söndürülen, 8 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınında 75 bin hektar orman, tarım arazisi ve 2 binin üzerinde ev ile iş yeri zarar gördü. Yangından etkilenen 45 mahallede 2 bin 500 afetzedeye psikososyal destek verildi. 160 aileye konaklama için konteyner kuruldu. Çalışmalarda, bin 352'si ağır olmak üzere 2 bin 164 binanın hasar gördüğü tespit edildi.

Yangında zarar gören ve yıkılan 210 binanın bulunduğu arsada miras nedeniyle hisseli müşterek tapu olduğunu belirten Erol, bunların sorunlarının çözümü için AFAD'a başvuru yaptıklarını ve 15 Kasım'a kadar ek süre aldıklarını söyledi. Erol, "Hisseli olan, müşterek mülkiyet konusu 210 taşınmazın hak sahipliği konusunda diğer hissedarlardan muvafakatname alınmadığı için güçlük çekiliyor. Hak sahipliğini getiremeyen vatandaşlarımızı da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız mağdur etmeyecek. Bu durumda olan vatandaşlarımız için hazine parsellerinden yer temini yapıp, onların mağduriyetini önlemek için evleri hazine parsellerine yapacak" dedi.