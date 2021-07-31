Manavgat'tan acı haber: 2 yangın işçici hayatını kaybetti
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Manavgat'tan acı haber: 2 yangın işçici hayatını kaybetti

Manavgat'tan acı haber: 2 yangın işçici hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınına müdahale eden arazözde görevli 4 yangın işçisi alevlerin arasında kaldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınına müdahale eden arazözde görevli 4 yangın işçisi alevlerin arasında kaldı. Yangın işçilerinden 2'sinin cansız bedenine ulaşılırken, 2'si yaralandı. Dumandan etkilenen 4 işçi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Manavgat'ta 4 gün önce başlayan orman yangını birçok mahallede etkisini sürdürüyor. Yangının etkili olduğu yerlerden Gebece Mahallesi ve yangını ensesinde hisseden Ahmetler Mahallesi'nde bulunan evler boşaltıldı. Gebece Mahallesi Güğlendibi Beloluk mevkiinde yangına müdahalede bulunan arazöz alevler arasında kalırken, arazözde görevli 4 kişilik yangın ekibinden 2 kişiye ulaşılamadı. Alevler arasından yaralı olarak çıkan araç sürücüsü Niyazi Iskarça ve yangın işçisi Ali Hüseyin Karakaya 112 sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Gece boyu bölgede yapılan arama çalışmalarında, Erdal Tokla ve Yaşar Cinbaş'ın yanan arazöz içerisinde cansız bedenlerine ulaşıldı.

4 işçi dumandan etkilendi

Diğer taraftan, aynı bölgede yangına müdahalede bulunan Volkan Altınkaya, Adem Uyanık, Yılmaz Ağaç ve Sercan Karadeniz isimli orman işçilerinin dumandan etkilenerek Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldığı ve gözlem altında bulunduruldukları bildirildi.

Boşaltılan mahalledeki bazı vatandaşlar sağlık kontrolünden geçirildi

Yangının hızla yaklaştığı Ahmetler Mahallesi de yangın tehlikesini ensesinde hissetmeye başladı. Ahmetler Mahallesi'nde yaşayan yaşlılar, yangın tehlikesi nedeniyle arama kurtarma ekipleri tarafından evlerinden alınarak, önce Manavgat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi, ardından da geçici olarak konaklayacakları Kredi Yurtlar Kurumuna yerleştirildi. - ANTALYA

Manavgat'tan acı haber: 2 yangın işçici hayatını kaybetti
Manavgat'tan acı haber: 2 yangın işçici hayatını kaybetti
Manavgat'tan acı haber: 2 yangın işçici hayatını kaybetti
Manavgat'tan acı haber: 2 yangın işçici hayatını kaybetti
Manavgat'tan acı haber: 2 yangın işçici hayatını kaybetti
Manavgat'tan acı haber: 2 yangın işçici hayatını kaybetti
Manavgat'tan acı haber: 2 yangın işçici hayatını kaybetti
Manavgat'tan acı haber: 2 yangın işçici hayatını kaybetti
Manavgat'tan acı haber: 2 yangın işçici hayatını kaybetti
Manavgat'tan acı haber: 2 yangın işçici hayatını kaybetti
Manavgat'tan acı haber: 2 yangın işçici hayatını kaybetti
Manavgat'tan acı haber: 2 yangın işçici hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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