Manavgat'taki yangında kül olan tedavi parasına hayırseverlerin desteğiyle kavuştu

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında evi ve tedavisi için biriktirdiği parası yanan Cemile Öner, yangın sonrası kaybettiğinden daha fazlasını gönderen hayırseverlere teşekkür etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında evi ve tedavisi için biriktirdiği parası yanan Cemile Öner, yangın sonrası kaybettiğinden daha fazlasını gönderen hayırseverlere teşekkür etti.

Manavgat'ta 28 Temmuz'da ormanlık alanda başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayarak çok sayıda evin yanmasına neden olan yangının ardından yaralar sarılıyor.

Yangının en fazla etkilediği mahallelerden biri olan Karaöz'de yaşayan 60 yaşındaki Cemile Öner de yangında evini, hayvanlarını ve 5 yıl önce yakalandığı meme kanseri tedavisi için biriktirdiği 15 bin lirasını kaybetti.

Parasını alabilmek için yangın sırasında kapısını kırarak eve girmeye çalışan ancak alevler nedeniyle çaresiz bir şekilde evinin yandığını izleyen Öner'i, Türkiye, AA muhabirinin yaptığı haberle tanıdı. Hikayesi ve ağıtlarıyla insanları duygulandıran Öner'in yüzü, yurt içinden ve yurt dışından kendisine uzanan yardım eliyle yeniden güldü.

Yaklaşık 30 yıl önce eşi Hasan Öner'i kaybettikten sonra çiftçilik yaparak iki çocuğunu büyüten, bütün birikimini ise yangında yitiren Öner, yangın sonrası kendisine hediye edilen konteynırda yaşamaya başladı. Yangından kaçması için saldığı küçükbaş hayvanlarından ikisini mahalleye yakın bir bölgede bulan Öner, AA muhabirine, durumundan haberdar olan hayırseverlerin kısa sürede kendisine ulaşarak destekte bulunduklarını belirtti.

"Tedavi olabileceğim paraya kavuştum"

Konteynırın bir iş insanı tarafından verildiğini, ev eşyalarının da hediye edildiğini anlatan Öner, şunları söyledi:

"Evimi, hayvanlarımı kaybettim ama canımızı kurtardık. Allah'a bin şükür ayaktayız. Tedavim için ineğimi satmıştım, yangında biriktirdiklerimle 15 bin liramı kaybettim. Çok şükür, yanan paramın daha da fazlasını getirdiler, bana teslim ettiler. Tedavi olabileceğim paraya kavuştum. Yetmezse yine yardım edeceklerini söylediler. Türkiye'nin her yerinden aradılar. Allah razı olsun herkesten."

Antalya'da özel bir hastanede tedavisinin sürdüğünü dile getiren Öner, yaklaşık 6 ay sonra bir operasyon geçireceğini belirtti.

Vatandaşların çok duyarlı olduğunu belirten Öner, "Yangında sırtımdaki gömlekle çıktım. Halkım da devletim de sahip çıktı, geldiler giydirdiler, yedirdiler. Herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Yanan evi için de çok üzüldüğünü aktaran Öner, "Akşam olunca hüzün çöküyor. Evim küçüktü ama çardağım vardı, çok güzeldi. Çok emek vermiştim, eşim vefat ettiğinde çocuklarım çok küçüktü, biri bebekti. Tek başıma yapmıştım." diye konuştu.

Öner, yanan evinin yerine yenisinin yapılacağı sözü verildiğini belirterek, sabırsızlıkla yeni evine geçmeyi beklediğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun