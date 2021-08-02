Manavgat'taki büyük yangın 6'ncı gününde (12)

FATİH ERBAKAN YANGIN BÖLGESİNDEYeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Manavgat'ta yangın felaketinden zarar gören bölgelerde incelemelerde bulunup, yangından etkilenen vatandaşları ziyaret etti.

FATİH ERBAKAN YANGIN BÖLGESİNDE

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Manavgat'ta yangın felaketinden zarar gören bölgelerde incelemelerde bulunup, yangından etkilenen vatandaşları ziyaret etti. Erbakan'a Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Aşıla, Erkan İlyas Helvacı ve Antalya İl Başkanı Atınç Korkmaz ve çok sayıda partili eşlik etti. Erbakan ve beraberindeki heyet yangın felaketinden en çok zarar gören Manavgat'taki Kalemler, Oymapınar, Evrenseki ve Aksaz köylerine ziyarette bulunup yangında evleri ve hayvanları zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Erbakan, kayıplarının telafisi sürecini yakından takip edeceklerini belirtti. Ziyaretler sonrası AFAD yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi alan Erbakan, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu: "Öncelikle milletimize ve yangın felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tabii yaptığımız incelemeler şunu gösteriyor, geniş çaplı bir alanda gerçekleşen bir felaket olduğu için müdahalede de bazı zorluklar yaşanıyor. Bir de özellikle rüzgarlı bir havada olması ve bitki türünün çam olması yangının hızlı bir şekilde yayılmasına neden oluyor. Bütün bu etkenler ile büyük bir felaket yaşanmış. Tabii vatandaşlarımız da söylüyor dua edeceğiz ama bu tarz yangınlara karşı baştan tedbir alınması son derece önemli, teçhizat olsun, koordinasyon olsun çok daha profesyonel daha etkili müdahalelerin yapılması lazım. Biz de bölgede yaptığımız incelemelerde gerek insan kaybımız, hayvan ve bitkilerin ağaçlarımızın kaybı hepsi ayrı ayrı insanın içini acıtıyor. Kaybettiğimiz canlar bir yana bu bitki örtüsünün milyarlar verseniz 70- 80 seneden önce geri gelmesi mümkün değil. Fidan dikimi ve kayıplarımızın bir miktar da olsa telafisi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. ve tabii ki buradaki çalışmalarla ilgili bilgi aldığımız AFAD yetkililerimize, gönüllü kuruluşlarımıza, itfaiye erlerimize, canla başla bu çalışmaları yapan tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyor, milletimize tekrar geçmiş olsun diyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı