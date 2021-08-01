Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (5)
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Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (5)

Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (5)
Demirören Haber Ajansı / Semih Ersözler - Haberler | Güncel

KÜLE DÖNEN KONAKTAN GERİYE AHŞAP SANDALYELER KALDIManavgat'ta 5 gün önce başlayan ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangında onlarca mahalle boşaltıldı.

KÜLE DÖNEN KONAKTAN GERİYE AHŞAP SANDALYELER KALDI

Manavgat'ta 5 gün önce başlayan ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangında onlarca mahalle boşaltıldı. Boşaltılan mahallelerden Karaöz'de de birçok ev, ormanlık alan ve tarım alanı küle döndü.

Gülnur ve Turgay Kaya çifti de 5 yıl önce Ankara'dan Karaöz Mahallesi'ne taşınmaya karar verdi. Mahalledeki tarihi 100 yıl öncesine dayanan taş evi almaya karar verdi. Aldıkları evi restore etmeye başlayan çift, ilk olarak hurdacıdan 3 ahşap sandalye aldı. Ardından evi restore eden çift bahçesine de ata tohumlarıyla kendilerine bir bahçe kurdu. Turgay Kaya'nın lakabı olan 'Turna'dan esinlenerek evlerine 'Turna Konağı' adını veren çift, kapılarına da turna figürleri yaptırdı.EVLERİNİN YANIŞINI İZLEDİLERKaya çifti, 5 yıl boyunca güzel hatıralara ev sahipliği yapan, etrafı çiçek ve ağaçlarla kaplı rengarenk konağı 5 gün önce Manavgat'ta çıkan yangının yaklaşması nedeniyle gece saatlerinde bırakıp kaçmak zorunda kaldı. Sabah saatlerinde evlerine gelen çift, çatısına alevlerin sıçradığı evlerinin yanışını çaresizce izleyerek cep telefonlarıyla kaydetti. Yanan konaktan, çiftin evlerine ilk aldıkları eşya olan ahşap sandalyeler kaldı. Konağın yanmadan önceki fotoğraflarında bahçesinde rengarenk çiçekler olduğu görüldü.'BU EV HER ŞEYİMİZDİ'Yangın evlerine gelmeden yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadıklarını söyleyen Gülnur Kaya, "Bu ev her şeyimizdi, bütün hayatımızdı. Eşimle tüm hayalimiz bir köyde, doğal yaşam sürmekti. Yıllarca bütün biriktirdiğimiz antikalarımız, sanat eserlerimiz, annemin verdiği çeyizlerim hepsi bu evdeydi. Bu ev yaklaşık 100 yıl önce taştan, özenerek yapılmış. Gece yarısı karşı tepelerde başladı yangın. Saat 02.00 gibi yangın tehlikesinin geçtiğini düşünerek uyudum ama eşim etrafı ıslatarak soğutmaya çalıştı. Bir süre sonra elektrik ve suyumuz kesildi. Arkadaşımız arayıp 'Yangın hızla size geliyor. Evi terk edin' dedi" diye konuştu.'MİRASIMIZ, ANILARIMIZ, EMEKLERİMİZ GİTTİ'Evleriyle birlikte her şeylerini kaybettiklerini belirten Kaya, "Evimizi bırakıp kaçtık. Evin tamamının yandığını düşündüm ancak sabah evin yanmadığını öğrendim. Saat 07.00 gibi geldik, evin çatısının yandığını gördük. O an bir yardım gelse evimiz yanmazdı ancak çok fazla yer yandığı için ekipler de müdahale edemedi. Ben evimin yanışını çaresizce seyrettim. Çok kötü bir duygu. Bunu bir tek ben yaşamadım bölgedeki insanlarımız yaşıyor. Sadece evi kaybetmiyoruz yangında, yerine konulamayacak mirasımız, anılarımız, emeklerimiz hepsi gidiyor. Şu anda sıfırız ama güçlüyüz. Hepsini yeniden yapıp, yeniden hayata başlayıp yeni anılar oluşturacağız" dedi.'HURDACIDAN ALDIĞIM 3 SANDALYE KALDI'

Evden çıkarken hayvanlarını yakalayamadığı için çok üzgün olduğunu söyleyen Kaya, "Eşimle yıldızları seyretmeyi seviyorduk bu yüzden balkonda 2 şezlong vardı. 1'i yanmış, 1'i yanmamış. Köpeğimizi alabildik sadece. Kedilerimizi, tavuklarımızı yakalayamadık. Koca ev, her şeyimiz yanmış. Sadece tahtadan yaptığımız 2 tavuk kümesinde o tavuklar yaşadı. Dün geldiğimizde bize 3 yumurta hediye ettiler. Bunlardan mutlu olmaya çalışıyoruz. Bu evin inşaatı sürerken oturacak yerimiz yok diye hurdacıdan gidip 3 sandalye aldım. Onları boyayıp tamir ettim. Evimizin ilk eşyaları onlar" diye konuştu.


Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (5)
Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (5)
Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (5)
Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (5)
Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (5)
Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (5)
Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (5)
Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (5)
Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (5)
Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (5)
Manavgat'taki büyük yangın 5'inci gününde (5)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih Ersözler

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