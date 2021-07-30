Manavgat'ta yardım götüren 4 esnaf, alevlerin arasında kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manavgat'ta yardım götüren 4 esnaf, alevlerin arasında kaldı

Manavgat'ta yardım götüren 4 esnaf, alevlerin arasında kaldı
Demirören Haber Ajansı / Hasan Polat - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangınından etkilenen Tilkiler köyünde oturanlara yardım götüren 4 esnafın aracı, yolu kaplayan alevlerin ortasında kaldı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangınından etkilenen Tilkiler köyünde oturanlara yardım götüren 4 esnafın aracı, yolu kaplayan alevlerin ortasında kaldı. Son anda geri dönerek ölümden dönen 4 arkadaşın yaşadığı panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'da esnaf Uğur Polat, dün akşam arkadaşları Mahmut Aktan, Murat Kurt ve Ali Oğuz ile birlikte Manavgat'ta çıkan yangından etkilenen Tilkiler köyü sakinlerine pide, ayran, su gibi gıda malzemelerini götürmek için yola çıktı. Uğur Polat'ın kullandığı 34 CVN 425 plakalı hafif ticari araç, köye 500 metre kala yolun her iki tarafındaki ormanlık alanı saran alevlerin arasında kaldı. Alevlere rağmen bir süre ilerleyen 4 arkadaş, yolun tamamen kapanmasıyla büyük panik yaşadı. Uğur Polat, aracı durdurup, geri giderek alevlerden uzaklaşmaya çalıştı. Bu sırada ormanlık alandan sıçrayan kıvılcımlar ve yanan ağaç parçaları aracın üzerine düştü. Büyük tehlike atlatan 4 esnaf, geri dönüp hızla bölgeden uzaklaşarak ölümden dönerken, yaşadıkları panik cep telefonu kamerasına yansıdı.


Manavgat'ta yardım götüren 4 esnaf, alevlerin arasında kaldı
Manavgat'ta yardım götüren 4 esnaf, alevlerin arasında kaldı
Manavgat'ta yardım götüren 4 esnaf, alevlerin arasında kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Polat

Evlerine gelip küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular
Evlerine gelip küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular
Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat'ta 2 bin 300 yapının yangından etkilendiğini bildirdi
Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat'ta 2 bin 300 yapının yangından etkilendiğini bildirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Murat Kurum Meral Akşener Ömer Halisdemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Bülent Serttaş Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Can Bartu Alper Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manavgat'ta yardım götüren 4 esnaf, alevlerin arasında kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 16:16:36. #1.15#

title