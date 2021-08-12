Manavgat'ta veterinerler yaralı canlar için seferber oldu
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Manavgat'ta veterinerler yaralı canlar için seferber oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manavgat'ta veterinerler yaralı canlar için seferber oldu -Gönüllü veterinerler, yangın anı ve sonrasında yüzlerce canlının yaşama tutunmalarını sağladı Manavgat ilçesinde 10 gün süren orman yangınında ilk günden itibaren, binlerce yaralı hayvana müdahalede bulunduklarını söyleyen...

Manavgat'ta veterinerler yaralı canlar için seferber oldu

-Gönüllü veterinerler, yangın anı ve sonrasında yüzlerce canlının yaşama tutunmalarını sağladı

ANTALYA - Manavgat ilçesinde 10 gün süren orman yangınında ilk günden itibaren, binlerce yaralı hayvana müdahalede bulunduklarını söyleyen Antalya Veterinerler Odası Manavgat Temsilcisi Vedat Gün, birçok canı kurtardıklarını söyledi.

Manavgat yangınında yetkili merciler ve vatandaşlar, yangından zarar gören vatandaşların yarasını sarmak için çalışırken, Manavgat'ta görev yapan, Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen gönüllü veteriner hekimler de yangından zarar gören yabani ve evcil hayvanları kurtarmak için çaba harcadı. Gönüllü veterinerler, yangında sadece Manavgat'ta değil, serbest veteriner hekim bulunmayan Akseki, İbradı ve Gündoğmuş'ta yanan ve dumandan etkilenen hayvanlara müdahalede bulunduklarını söyledi.

Vedat Gün, yangında görev yapan veteriner hekimlerinden bir bölümüyle birlikte Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağında basın toplantısı düzenledi.

Yangının başlamasından kısa bir süre sonra örgütlenerek hayvanların yangın bölgesinden kurtarılması, yangında zarar gören hayvanların ihtiyaçlarının ve tedavilerinin düzenli olarak yapılması noktasında çalışmalar yaptıklarını dile getiren Vedat Gün "Büyükşehir Belediyesi, Manavgat Belediyesi, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Konseyi, Antalya Veterinerler Odası, İl Tarım ve İlçe Tarım Müdürlüğü ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen veteriner arkadaşlarımızla birlikte koordineli çalışma yürüterek canlarımıza ulaşmaya gayret ettik. Yangından zarar gören binlerce hayvanı serum, ilaç, mama desteği ve tedavilerle kurtararak yeniden hayata tutunmasını sağladık. Durumu ağır olan kedi, köpek, tavşan gibi hayvanlarımıza Manavgat Belediyesi'nin büyük desteği ve ev sahipliği yapması sayesinde Hayvan Barınağı'nda tedaviye aldık. Gönüllü hekimlerimizin kendi evleri yanmasına rağmen bizim mücadelemize destek olması ise bir fazla can kurtarmamıza katkı sağladı. Bizlere katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

"İyi koordine olduk"

Serbest Veteriner Hekim Mustafa Koç ise, Manavgat'ta yaşanan büyük felaketin izlerini silmeye çalıştıklarını kaydetti.

İlk andan itibaren Türk Veteriner Hekimler Konseyi tarafından yangından zarar görmüş hayvanlara yapılacak müdahalede kullanılan ilaçların ödeneceği bilgisinin verildiğini hatırlatan Koç, " İlk andan itibaren her türlü ihtiyaç ve sıkıntıda yanımızda olan odamız ve medikal ilaç firmaları ilaçları nereye gönderebiliriz, diye bizi aradılar. Acil mama ihtiyacı için acil mama ödeneği çıkarıldı. Antalya'daki veteriner hekim arkadaşlar kendi aralarında para toplayarak bu bölgeye mama ve medikal malzeme gönderdiler. Her hekim arkadaş kendi çapında yangından zarar gören arkadaşlara yardımcı olmaya çalışırken, bir anda çok fazla medikal malzeme geldiği için bunların daha kontrollü olması adına bizler kendimizi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde bulduk. Burada 2 oda ilaç ve gelen diğer malzemeler için ayarlandı. Biz de burada örgütlenip sahaya çıktık" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yangın bölgelerinden getirilerek ilk müdahaleleri yapılan ve tedavilerine Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağında devam edilen hayvanlar hakkında bilgiler verildi.

Manavgat'ta veterinerler yaralı canlar için seferber oldu
Manavgat'ta veterinerler yaralı canlar için seferber oldu
Manavgat'ta veterinerler yaralı canlar için seferber oldu
Manavgat'ta veterinerler yaralı canlar için seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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