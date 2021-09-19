Manavgat'ta ormanı yakarken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manavgat'ta ormanı yakarken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı

AA / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel
Manavgat'ta ormanı yakarken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çakmakla yangın çıkarmaya çalışırken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çakmakla yangın çıkarmaya çalışırken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

Sorgun Mahallesi'ndeki çamlık alanda 3 ayrı noktada çıkan orman yangınlarını söndürmeye çalışan orman ekibinin, başka bir noktayı çakmakla tutuşturmaya çalışırken suçüstü yakaladığı Semih K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sorgun Mahallesi'ndeki çamlık alanda dün 3 ayrı yerde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmüştü. Orman ekipleri, ormanı çakmakla yakmaya çalışan Semih K'yi suçüstü yakalamıştı. Gözaltına alınan şüphelinin 14 Eylül'de de Sorgun ormanlık alanda çıkan ve yaklaşık bir dönüm alanın zarar gördüğü yangını da çıkardığı belirlenmişti.

Uyuşturucu ve adam yaralama suçlarından sabıkası bulunan şüphelinin, ilk ifadesinde Side Mahallesi'nde 1 Eylül'de yanan evine dikkati çekmek ve sesini duyurmak amacıyla yaktığını ileri sürmüştü.

AA / Fatih Hepokur - Son Dakika Haberleri
Manavgat'ta ormanı yakarken yakalanan şüpheliden tuhaf savunma: Amacım dikkat çekmekti

Manavgat'ta ormanı yakarken yakalanan şüpheliden tuhaf savunma: Amacım dikkat çekmekti

 UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 7 bin yıllık Hevsel Bahçeleri'nde yangın çıktı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 7 bin yıllık Hevsel Bahçeleri'nde yangın çıktı

 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, orman yangınları sonrası yürütülen çalışmalar hakkında konuştu: (1)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, orman yangınları sonrası yürütülen çalışmalar hakkında konuştu: (1)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bergen Müge Anlı Demet Akalın Burak Yamantürk
Spor Abdullah Avcı Nihat Özdemir Hamit Altıntop Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Şenol Güneş Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Manavgat'ta ormanı yakarken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 18:34:07. #1.17#