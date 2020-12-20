Manavgat'ta kısıtlamada sahiller boş kaldı
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Manavgat'ta kısıtlamada sahiller boş kaldı

20.12.2020 12:03 | Son Güncelleme: 20.12.2020 12:07
Manavgat'ta kısıtlamada sahiller boş kaldı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Side turizm bölgesinde sahiller boş kaldı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Side turizm bölgesinde sahiller boş kaldı. Bölgedeki bazı otellerde tatil yapan turistlerin de kısıtlamaya uyduğu gözlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Covid-19 salgınını engelleme kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına, Antalya'nın Manavgat ilçesinde vatandaşlar tarafından genel anlamda uyulduğu görüldü. Manavgat'ın dünyaca ünlü turizm merkezi Side'de, hava sıcaklığı 18, deniz suyu sıcaklı ise 20 derece oldu. Kısıtlama nedeniyle sahiller boş kalırken, kilometrelerce uzunluğundaki sahilde sadece bir turistin denize girdiği görüldü. Side'deki bazı otellerde,tatillerini geçiren yabancı turistler de kısıtlamaya uyarak sokağa çıkmadı.


Manavgat'ta kısıtlamada sahiller boş kaldı
Manavgat'ta kısıtlamada sahiller boş kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN

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