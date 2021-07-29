Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanan Tuğba Özay, felç geçirdi
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Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanan Tuğba Özay, felç geçirdi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Antalya'nın Manavgat ilçesinden başlayan yangınlarda birçok mahalle ve ev zarar görmeye devam ediyor. Manavgat'ta bulunan çiftliğinin yandığını söyleyen Özay, gözyaşlarına boğuldu. Felç geçiren Özay, hasta yatağından yayınladığı videoda "Her yer yandı. Dünden beri yalvarıyorum" dedi.

Dün öğle saatlerinde Manavgat'ın Yeniköy mahallesinde başlayan ve büyüyerek 4 farklı noktada gün boyu ilerleyen yangına müdahale devam ediyor. Yangının sıçradığı bölgede çiftliği bulunan manken Tuğba Özay ise dün akşamdan bu yana sosyal medya hesabından gözyaşları içinde video çekerek yardım istedi.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Manavgat'taki çiftliğine gitmek için yola çıkan Özay, yangının evine sıçradığını duyunca hüngür hüngür ağladı. Arabanın içinde ağlayarak video çeken Özay, "Yanıyoruz, çiftliğimiz yanıyor her yer yanıyor. Ne olur sesimizi duyun. Manavgat'a yetişmeye çalışıyorum. Yangı uçaklarına daha çok yer verin. Bütün devlet yetkililerine sesleniyorum. Çiftliğimiz, evimiz, köyümüz her yer yanıyor. Hiçbir yerim tutmuyor. Daha çok uçak lazım. Bütün yetkililer ne olur gelin" dedi.

Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanan Tuğba Özay, felç geçirdi

FELÇ GEÇİRDİ

Hastane odasından video yayınlayan Özay, "Ben felç geçirdim arkadaşlar. Çiftliğimiz evimiz her yer yandı. Dünden beri yalvarıyorum, destek istiyorum. Yandı her yandı. Kollarım ve hiçbir yerim tutmuyor" ifadelerini kullandı.

Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanan Tuğba Özay, felç geçirdi
Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanan Tuğba Özay, felç geçirdi
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları (5)
SAMET UCGAN: Bikini defile paralari gitti...
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
ARŞİV UNUTMAZ: çok zor kazanmıştı parasını ömrü boyunca çıplak gezip güneş yedi yandı.
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MURAT GUNDUZ: Dünya malı için bu kadar ağlanirmi.. Allah sana akıl versin.. ağlamak bir yana felç geçirmiş Canın sağ mı elhamdülillah de geç, dünya malı bu gekir gider..
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Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanan Tuğba Özay, felç geçirdi - Haberler Magazin
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