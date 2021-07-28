Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (4)
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Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (4)

Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (4)
Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Haberler | Güncel

'GÖRÜLMEMİŞ BİR YANGIN YAŞIYORUZ'Yangının öğle saatlerinde başladığını belirten Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, şunları söyledi: "Hava sıcaklığı yüksek. Poyraz esiyor.

'GÖRÜLMEMİŞ BİR YANGIN YAŞIYORUZ'

Yangının öğle saatlerinde başladığını belirten Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, şunları söyledi:

"Hava sıcaklığı yüksek. Poyraz esiyor. Hava sıcaklığı 44- 45 derece. Tehdit ettiği köyleri boşalttık. Çolaklı, Evrenseki, Yeniköy, Haremler boşaltıldı. Havadan müdahale devam ediyor. Allah beterinden saklasın. Görülmemiş bir yangın yaşıyoruz. Şu anda can kaybı yok ama elimizde net bilgi yok. Mahsur kalanlar olduğuna dair köylerden gelen bilgiler var. Yaralı olma ihtimali var. İlk olarak Yeniköy'ün dağlık yamaçlarında başladı. Kozalaklar fırladı, süratle etrafa yayıldı. Henüz karadan yangının üzerine gidemiyoruz. Havadan yoğun müdahale yapılıyor. Merkezdeki yangınlar önemli ölçüde kontrol altına alındı fakat köylerde devam eden yangınlar var. İnşallah en kısa sürede söndüreceğiz. Bütün çevre illerden takviye ekipler geliyor. Can kaybı olmamasını ümit ediyoruz. Yangın Evrenseki'de mezarlığın içine sıçradı. Elimizden geleni yapıyoruz."'AKILALMAZ KÖTÜ BİR TABLO'Manavgat Belediye Başkanı  Şükrü Sözen de "Hala devam ediyor, komple yanıyor. Yerleşim alanlarına girdi. Birçok ev ve iş yeri yandı. Manavgat merkeze sirayet etti. Atlatılmış değil. Bölgedeki yerleşim alanları tahliye ediliyor. Yangına tam anlamıyla müdahale edemedik. Havadan müdahale var. Devam ettiği için trafik kilitlendi, akılalmaz, kötü bir tablo. Tam anlamıyla neyin içinde olduğumuzu bile fark edemedik. Özel araçları mümkün olduğu kadar yollardan çekmemiz önemli" dedi.Manavgat'ın Kalemler Mahallesi Azizler mevkisindeki yangında evlerinde olanlar, görevlilerce araçlara bindirilerek alandan uzaklaştırıldı. Yangında, bazı evlerin zarar gördüğü, hayvanların öldüğü belirtildi. Traktörlerle bölgeden uzaklaşanların yaşadığı panik anları ise kameralara yansıdı.

Yangın nedeniyle Manavgat'ın üzeri komple dumanla kaplandı.


Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (4)
Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan

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