Manavgat Irmağı'nda Akdeniz foku görüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manavgat Irmağı'nda Akdeniz foku görüldü

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Antalya'da Manavgat Irmağı'nda nesli tükenme tehlikesi altındaki Akdeniz foku görüntülendi.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'da Manavgat Irmağı'nda nesli tükenme tehlikesi altındaki Akdeniz foku görüntülendi.

Denizden ırmağa giren fok, Aşağıhisar Mahallesi mevkisinde ırmak yüzeyinde görüldü. Irmakta bir süre yüzen fok, daha sonra gözden kayboldu. Fokun ırmakta yüzme anları vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları, Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) Başkanı Seher Akyol, AA muhabirine yatığı açıklamada, ırmağın denize döküldüğü mendirek bölgesinde zaman zaman Akdeniz foklarının görüldüğünü, bu bölgede yuvalama yaptıklarını söyledi.

Denizde görülen fokların avlanmak için nadiren de olsa ırmağa girdiğini vurgulayan Akyol, "Dernek olarak özellikle deniz kaplumbağaları caretta caretta ve Akdeniz fokların korunması için çalışmalar yürütüyoruz. Akdeniz foklarının mendirek bölgesinde yuva yaptıklarını biliyoruz. Akdeniz foklarıyla denizde daha sık karşılaşıyoruz ama ırmakta nadiren görülüyor. Bazen avlanmak için ırmağa giriyorlar." diye konuştu.

Manavgat Irmağı'nda Akdeniz foku görüldü

Manavgat Irmağı'nda Akdeniz foku görüldü

Manavgat Irmağı'nda Akdeniz foku görüldü

AA - Güncel

Manavgat, Akdeniz, Antalya, Yüzme, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title