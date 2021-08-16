Manavgat Belediyesi'nden 4 mahalleye aşevi
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Manavgat Belediyesi'nden 4 mahalleye aşevi

Manavgat Belediyesi'nden 4 mahalleye aşevi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yangının önemli ölçüde etkili olduğu mahallelerden Belenobası'nda 4 mahallenin faydalanacağı bir sahra mutfağı aşevi kurulmasını sağladı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yangının önemli ölçüde etkili olduğu mahallelerden Belenobası'nda 4 mahallenin faydalanacağı bir sahra mutfağı aşevi kurulmasını sağladı.

Manavgat Belediyesi öncülüğünde kurulan aşevinde günlük 500 kişinin faydalanacağı miktarda yemek çıkarılmaya başlandı. Yapılan yemekler, Manavgat Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yangının etkili olduğu Hocalı, Saraçlı, Belenobası ve Gebece mahallelerinde evlerin kapıları çalınmak suretiyle dağıtılıyor. 1 ay boyunca hizmet vereceği belirtilen sahra mutfağında ilk gün çıkan mercimek çorbası, tas kebabı, pirinç pilavı, ayran, ekmek ve su dağıtımı yapıldı. Belenobası Merkezdeki mutfaktan vatandaşların gelerek de yemek alabileceği belirtildi. Başkan Sözen de, mutfağın kuruluşu aşamasında yerinde incelemeler yaptı.

Geçmiş olsun dilekleriyle iletilen yemekleri alan yangınzede vatandaşlar, ince düşüncesi nedeniyle Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e ve ekiplere teşekkür etti.

Başkan Sözen ise Belenobası Mahallesi'nde kurulan aşevinden Belenobası, Saraçlı, Hocalı ve Gebece Mahallelerinde yangından zarar gören vatandaşların yararlandığını dile getirerek, " Manavgat Belediyesi ekiplerimiz, 4 mahallemizde sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Ancak vatandaşlarımız her gün buradaki aşevimizden gelip yemeklerini alabilir. Aşevimizi oluşturmamızda katkı sağlayan Öztiryakiler Firması'na yürekten teşekkür ediyor, bölge halkımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaralarımızı hep birlikte sarmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Manavgat Belediyesi'nden 4 mahalleye aşevi
Manavgat Belediyesi'nden 4 mahalleye aşevi
Manavgat Belediyesi'nden 4 mahalleye aşevi
Manavgat Belediyesi'nden 4 mahalleye aşevi
Manavgat Belediyesi'nden 4 mahalleye aşevi
Manavgat Belediyesi'nden 4 mahalleye aşevi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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