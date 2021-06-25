Mamak'ta kurban satış yerleri kurayla belirlendi
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Mamak'ta kurban satış yerleri kurayla belirlendi

Mamak'ta kurban satış yerleri kurayla belirlendi
Anadolu Ajansı / Soner Aksakal - Haberler | Güncel

Mamak Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi, Mamak Ortaköy kurban alanında kuracağı kurban satış çadırlarının yerlerini kurayla belirledi.

Mamak Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi, Mamak Ortaköy kurban alanında kuracağı kurban satış çadırlarının yerlerini kurayla belirledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mamak Pazaryeri'nde gerçekleşen kura çekim törenine Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özcan ve kurbanlık satıcıları katıldı.

Kura çekiminin sonrasında 156 kurban çadırının kurulacağı Ortaköy pazarındaki 98 kurban satış çadırının yeri belli oldu.

Kurban satışı için farklı illerden gelen vatandaşların hakkaniyetle kendi yerlerini kendilerinin belirlediğini aktaran Özcan, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban pazar yerlerinin en iyi şekilde düzenlenerek esnafımızı ve vatandaşlarımızı mağdur etmeden alım satım yapma imkanı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Mamak Kurban Bayramı'na hazırlanıyor

Mamak Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi tüm birimleriyle hazırlıklarını sürdürüyor. Fen İşleri, Zabıta, Veteriner ve Temizlik İşleri Müdürlüklerinden oluşacak ekiplerle kurban satışı yapan ve kurbanlık almaya gelen vatandaşların tüm ihtiyaçları giderilecek.

Çadırlar arasında yine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri gereği birer metre boşluk bulunacak. Görevli ekipler bayram süresi boyunca da alanda görev yapacak.

Mamak'ta kurban satış yerleri kurayla belirlendi
Mamak'ta kurban satış yerleri kurayla belirlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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