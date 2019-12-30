Maltepe yeni yılı sanatla karşılıyor

30.12.2019 13:08 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:13

Maltepe Belediyesi, İstanbul'da Anadolu yakasının en büyük kültür merkezlerinden biri olan Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde yeni yılı birbirinden iddialı sanat etkinliklerle karşılıyor.



Ocak ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında Türk şiirinin unutulmaz ismi Cemal Süreya'nın 30. ölüm yıldönümü nedeniyle anma programı düzenlenecek. "Cemal Süreya'yı Anma Sergisi"nde, usta şairin şiirleri ve sözleri kaligrafi sanatçısı Osman Kartaler'in yazımıyla kaligrafi sanatıyla buluşurken, Cemal Süreya'nın hayatından kareler sevenlerine sunulacak. Süreya, 4. kez düzenlenecek "Uluslararası Şiir Buluşması"nda, İran, KKTC, Yunanistan, Rusya, Cezayir, Romanya ve Türkiye'den konuşmacı ve sanatçıların katılacağı, Muzaffer Özdemir'in seslendireceği türküler ile anılacak. Sunay Akın, "Kırılan Canlar" adlı gösterisinde, katledilen gazeteci öykülerini anlatacak. Eğitimci- yazar Sadık Gültekin, öğrencilere "Sınav Kaygısı, Motivasyon ve Sınavda Başarı" konulu konferans verecek.



Bendis Trio, dünya prömiyeriyle sahne alacak



Bendis Trio, dünya ve Türkiye prömiyerini Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştireceği, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Köprülü'lü Hamdi Bey'in yaşamını anlatacağı, "Bendis Trio ile Kurtuluş Öyküleri" isimli konserle sahne alacak. Filiz İlkay, "Tulum ile Anadolu" isimli konserinde, müzikseverleri unutulmaz bir türkü yolculuğuna çıkaracak. Hüseyin Korkankorkmaz ve Sercan Öztürk, "Peyik" isimli konserinde, Anadolu Alevi Bektaşi deyişleri ile ozanların nefeslerine sazları ile eşlik edecek. "SO Duo ve Dostlar", alternatif folk müzik konseriyle dinleyicilere müzik ziyafeti sunacak.



Beşiktaş'ın tarihi formaları sergilenecek



39. Uluslararası Nasrettin Hoca fotoğraf yarışmasının fotoğraflarının yer aldığı sergi Maltepeli sanatseverlerin ziyaretine kapılarını açacak. Maltepe 100. Yıl Beşiktaşlılar Derneği, "1903'ten Sonrası Formadan Fazlası" isimli sergiyi, futbolseverler ile buluşturacak. Zhanara Sabdenova, "İstanbul'un Renkleri" isimli yağlı boya sergisini sanatseverlerin beğenisine sunacak.



Taranta Babu sahnelenecek



Nazım Hikmet'in faşist Mussolini İtalyası'nı hicveden eserinden sahneye uyarlanan "Taranta Babu" isimli unutulmaz eserini "Oyun Sandalı", tiyatroseverler için sahneleyecek. "Tiyatro Dünyası Oyuncuları", "Lillian'in İtirafları" isimli oyununda izleyicileri 1962 yılında, Hollywood"da bir zaman yolculuğuna çıkaracak. Kırmızı Kurdeleler Tiyatro, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yararına, "Kırmızı Kurdeleler" isimli oyunun gösterimini yapacak. Maltepe Belediye Tiyatrosu, "Memurin Fasli" ile Nikolay Gogol'un yazdığı, "Bir Deli'nin Hatıra Defteri" isimli oyunun farklı yorumuyla sahne alacak.



Küçük Prens, Maltepeli minikler ile buluşacak



"Tiyatro Yeniden", ünlü çocuk klasiği Küçük Prens'i Maltepeli minikler ile buluşturacak. "Küçük Prens ve Çiçek" isimli oyunda, çiçeğine küsüp gezegeninden ayrılıp farklı gezegenlere yolculuk yapan Küçük Prens'in öyküsü sahnelenecek. NYN Yapım Organizasyon, "Ayı Kardeşler", "Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı", "Puloi-Asla Yalnız Uçmayacaksın" isimli çocuk çizgi filmlerinin gösterimlerini yapacak. Sömestr Çocuk Şenliği kapsamında Tiyatro Yeniden, "Uçmak Istiyorum", "Cesur Farecik Cik Cik", "Kırmızı Başlıklı Kaz", "Herşey Elimizde", Eskimoda Çocuk, "Eskimoda Çocuk Şarkıları ve Maskot Cicoz", Maltepe Belediye Tiyatrosu "Güneş Kasabası Sirki", Mavi Kumpanya "İhtiyar Kedi", "Sylvester ve Tweety'nin Maceraları", "Hacigöz ve Kravat", "Baloncu Bobo", Uygur Çocuk Tiyatrosu, "Burnunu Kaybeden Palyaço", Sarıyer Belediye Tiyatrosu, "Esrarengiz Müzik Kutusu" isimli oyunlar ile minik tiyatroseverlere tatilde keyifli anlar yaşatacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA