Maltepe Kaymakamı Tiryaki karne dağıtım törenine katıldı - Haberler
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Maltepe Kaymakamı Tiryaki karne dağıtım törenine katıldı

Maltepe Kaymakamı Tiryaki karne dağıtım törenine katıldı
AA / Zafer Arslan - Haberler | Güncel

Maltepe'de karne dağıtım törenine katılan Kaymakamı Bahri Tiryaki, şehit çocuklarına da hediyeler verdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Maltepe'de karne dağıtım törenine katılan Kaymakamı Bahri Tiryaki, şehit çocuklarına da hediyeler verdi.

Aydınevler Mahallesi'ndeki özel bir okulda yarıyıl tatili öncesi düzenlenen etkinliğe Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, İlçe Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydoğdu da katıldı. Kaymakam Tiryaki, girdiği sınıflardaki öğrencilere karnelerini verdi.

Tiryaki, okulda bulunan ve 2015 yılında şehit düşen Polis Memuru Yaşar Doğançay'ın çocukları Ömer Hilmi ve Ahmet Faruk Doğançay ile 2012 yılında Bingöl'de şehit olan er İdris Karakaşoğlu'nun kızı Elanur Karakaşoğlu'na karnelerinin yanı sıra hediyeler de verdi.

Kaymakam Tiryaki, yaptığı açıklamada, karne alan çocuklar arasında şehit çocukları da olduğunu belirterek, "Onlar da devletimizin baş tacıdır. Onlara İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün hediyelerini takdim ettik. Burada öğrencilerimizin tatilde dinlenmelerini ve rahatlamalarını istedik. Onların tatil dönüşünde bekliyor olacağız." dedi.

AA / Zafer Arslan - Son Dakika Haberleri

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