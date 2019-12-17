Maltepe ile Fındıklı kardeş oldu

17.12.2019 14:03 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:03

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu'nun karşılıklı imzalarıyla hayata geçen protokolde, "Meclislerimizin ortak kararı doğrultusunda özgürlük, demokrasi, eşitlik ve hukukun üstünlüğü ile tüm evrensel kurallara uygun olarak şehirlerimizi kardeş kent ilan ediyoruz" denildi.

Maltepe Belediyesi ile Fındıklı Belediyesi'nin "Kardeş Kent" olması amacıyla 20 Mayıs 2019 tarihinde Fındıklı Belediye Meclisi'nde, 12 Haziran 2019 tarihinde Maltepe Belediye Meclisi'nde kabul edilen protokol, iki belediye başkanının karşılıklı imzalarıyla resmen hayata geçti. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın makamında bir araya gelen başkanlar, "Bizler İstanbul ili Maltepe ilçesi ve Rize ili Fındıklı ilçesi Belediye Başkanlar olarak; meclislerimizin ortak kararı doğrultusunda ilişkilerimizi güçlendirmek, deneyim alışverişinde bulunmak, gelişmemize katkı sağlayacak konularda ortak faaliyetler göstermek, özgürlük, demokrasi, eşitlik ve hukukun üstünlüğü ile tüm evrensel kurallara uygun olarak şehirlerimizi kardeş kent ilan ediyoruz" dedi.

KARDEŞLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ VE İŞBİRLİĞİ HEDEFLENİYOR

İmzaların atılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getiren Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, protokol kapsamında iki belediyenin işbirliğini geliştirecek, tecrübelerini birbirine aktarmasını sağlayacak ortak çalışma alanları yaratacaklarını ve ortak projeler geliştirerek iki ilçe halkını birbirine yakınlaştıracaklarını vurguladı. Protokolde ayrıca; "Geleneksel ve tarihi bağlar çerçevesinde şehircilik, kültür, iletişim, bilim, sanayi, ticaret, teknik, sanat, çevre, sağlık, spor ve turizm gibi alanlarda işbirliğinin düzenlenmesi ve bu sayede kardeşliğin geliştirilmesi amaçlanmaktadır" denildi.

Kaynak: Bültenler