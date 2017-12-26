İstanbul'dan Gaziantep'e Taşınan Zırhlı Birlikteki 70 Asker, Akşam Yemeğinden Zehirlendi
15 Temmuz'un ardından İstanbul'dan Gaziantep'e taşınan 2. Zırhlı Tugay'ınki 70 asker, akşam yemeğinden zehirlenmelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'un Maltepe ilçesinden Gaziantep'e taşınan 2. Zırhlı Tugay'ından 70 asker akşam yemeğinin ardından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan askerler, tedavi altına alındı.
AKŞAM YEMEĞİNDE ISPANAK YEDİLER
İstanbul Maltepe'den Gaziantep'in İslahiye ilçesine taşınan 2. Zırhlı Tugay'ın askerleri gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanelere kaldırıldı.
Yaklaşık 70 askerin hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenilirken, askerlerin akşam yemeğinde ıspanak yediği ileri sürüldü.