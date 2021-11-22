Maltepe'de sokak ortasında kadına şiddet

ÇINAR, DİYARBAKIR (DHA) - MALTEPE'de sokak ortasında eski nişanlısını döven kişi gözaltına alındı.

Maltepe Küçükyalı Çınar Mahallesi'ndeki olay dün öğle saatlerinde meydana geldi. Tuğba Koç (24) ve bir arkadaşı ile sokakta ilerlerken eski nişanlısı Eren Kuvel yanlarına geldi. Eski nişanlı bir anda Tuğba Koç'u yumruklamaya başladı. Tuğba Koç'un arkadaşının araya girmesi ile saldırgan Eren Kuvel uzaklaştı. Çok geçmeden tekrar Tuğba Koç'un koşarak yanına gelen saldırgan yeniden genç kadına saldırdı. Saldırgan, Tuğba Koç'u defalarca yumrukladıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Saldırı anlarını, aynı mahallede oturan bir kişi cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Tuğba Koç, Eren Kuvel hakkında suç duyurusunda bulundu. Tuğba Koç'un Eren Kuvel tarafından daha önce de darp edildiği gerekçesiyle şikayette bulunduğu öğrenildi.Eren Kuvel şikayet üzerine Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kuvel ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

"BENİ HAFTADA BİR DÖVDÜĞÜ OLDU"