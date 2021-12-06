MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - Maltepe'de kadınların sorunlarını kadınlar konuştu

Maltepe Belediyesi, 5 Aralık Kadın Hakları Gününe özel panel düzenledi

İSTANBUL - Maltepe Belediyesi 5 Aralık Kadın Hakları Günü kapsamında özel bir panel düzenledi. Düzenlenen panelde güçlü kariyerleriyle adından söz ettiren kadınlar Türkiye'deki kadınların sorunlarını konuştu, çözüm odaklı tavsiyelerde bulundu.

Maltepe'de bulunan Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından dün gerçekleşen panelde gazeteci Hilal Solmaz, Şebnem Yiğit ve yönetmen Esra Açıkgöz, gazeteci Mutlu Hesapçı moderatörlüğünde bir araya gelerek Türkiye'de kadınların yaşadığı sorunları, hukuki haklarını ve birçok konuda kadınların yaşadıkları problemleri masaya yatırdı.

Avukat Sureyya Kardelen Yarli, "Son yıllarda kadına yönelik her türlü şiddetin çok daha fazla arttığını görüyoruz. Bilhassa İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasından itibaren daha yoğun şiddet vakaları görmeye başladık. Bunun sebebini de aslında cezasızlık olduğunu sık sık uygulanan aslında yasal indirimlerin olduğunu, eğitimin çok buna uygun olmadığını ve zihniyet reformunun yapılmamasından kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Bu ataerkil bakış açısı yıkılmadıkça biz ne yazık ki bu ülkede ve dünyada kadına yönelik şiddetle çok daha fazla mücadele etmek zorunda kalacağız gibi duruyor" dedi.

Avukat Özge Güngör ise, "Bugün Dünya Kadın Hakları Günü, aynı zamanda ben buradan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü biz kadınlara 1934 yılında seçme ve seçilme hakkını verdiği ve bugünlere bizlerin böyle aydınlık gelebilmemizi sağladığı için şükranla anıyorum. Maltepe Belediyesi'ne bu güzel etkinlikte bulmamıza katkılar sağladığı için de ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Tabii kadına şiddet konusunda kadınlar olarak birbirimize destek olduğumuz sürece ve sesimizi çıkarmaktan korkmadığımız sürece bu süreçleri atlatabileceğimize inanıyorum." diye konuştu.