Maltepe'de fırtınayla birlikte dev dalgalar kıyıya vurdu

MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan kuvvetli lodos uyarılarının ardından şiddetli rüzgar sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Rüzgar özellikle İstanbul'un sahil kesimlerinde etkili oldu. Maltepe Sahili'nde şiddetli rüzgarla birlikte oluşan dalgalar kıyıya vururken vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ



Kimi vatandaş ise sahilde etkili olan sert rüzgar ve dalgalara aldırış etmeden yürüyüş ve egzersiz yaptı. Öte yandan şiddetli rüzgara dayanamayan bazı ağaçların devrildiği görüldü.

"RESMEN UÇUYORUZ"

Sahile yürüyüşe çıkan Cengiz Burçak, "Çok lodos var, resmen uçuyoruz. Her şeye rağmen güzel bir manzara var. Yürüyüşe çıktım. Tadını çıkarmak lazım" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Son Dakika Haberleri

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