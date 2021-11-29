Maltepe'de fırtınayla birlikte dev dalgalar kıyıya vurdu - Haberler
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Maltepe'de fırtınayla birlikte dev dalgalar kıyıya vurdu

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Haberler | Güncel

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına sahil kesimlerinde dev dalgalar oluşturdu. Maltepe Sahili'nde şiddetli rüzgarla birlikte oluşan dalgalar kıyıya vururken, vatandaşlar sahil yolunda yürümekte güçlük çekti.

MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan kuvvetli lodos uyarılarının ardından şiddetli rüzgar sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Rüzgar özellikle İstanbul'un sahil kesimlerinde etkili oldu. Maltepe Sahili'nde şiddetli rüzgarla birlikte oluşan dalgalar kıyıya vururken vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Kimi vatandaş ise sahilde etkili olan sert rüzgar ve dalgalara aldırış etmeden yürüyüş ve egzersiz yaptı. Öte yandan şiddetli rüzgara dayanamayan bazı ağaçların devrildiği görüldü.

"RESMEN UÇUYORUZ"

Sahile yürüyüşe çıkan Cengiz Burçak, "Çok lodos var, resmen uçuyoruz. Her şeye rağmen güzel bir manzara var. Yürüyüşe çıktım. Tadını çıkarmak lazım" diye konuştu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

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İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Son Dakika Haberleri

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