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Maltepe'de can dostları açıkta bırakılmıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Maltepe'de can dostları açıkta bırakılmıyor

Maltepe Belediyesi, kış şartlarına uygun olarak hazırladığı 50 kedi evi ve 71 köpek kulübesini parklara ve ormanlık alanlara yerleştirdi.

Maltepe Belediyesi, kış şartlarına uygun olarak hazırladığı 50 kedi evi ve 71 köpek kulübesini parklara ve ormanlık alanlara yerleştirdi.

Maltepe Belediyesi, olumsuz hava koşullarında sokak hayvanlarına sahip çıkıyor. Kar yağışının yoğun olduğu günler ağırlıklı olmak üzere sokaklardaki kedi ve köpeklere sürekli mama veren belediye ekipleri, onları soğuğa da teslim etmedi. Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı uzman ekip, OSB adı verilen yapı malzemesiyle donatılan ve nefes alabilen ithal ahşap boyasıyla rengarenk boyanan kedi ve köpek kulübeleri hazırladı. Su geçirmeyecek biçimde imal edilen yuvalar çalınmalara karşı metal ankraj yapılarak betonlandı. Kısa sürede hazırlanan 50 kedi evi ve 71 köpek kulübesi, parklara ve ormanlık alanlara yerleştirildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, hazırladıkları yuvaları Küçükyalı Mah. Anneler Parkı, Feyzullah Mah. Timur Sokak Parkı, Altıntepe Mah. Selahattin Konan Parkı, Esenkent Mah. Narlıdere Caddesi, Cevizli Mah. Atlas Sokak Parkı, Aydınevler Mah. Dumlupınar Parkı, Girne Mah. Irmak Sokak Parkı, İdealtepe Mah. Fatih Tarakçı Parkı, Küçükyalı Mah. Şehit Anneler Parkı, Girne Mah. Narlıpınar Parkı, Altayçeşme Mah. Bomaç Sokak Parkı, Cevizli Mah. 20 Temmuz Parkı, Cevizli Mah. Fatoş Sokak, Zümrütevler Mah. Bitlisliler Parkı, Esenkent 75. Yıl Parkı, Yalı Mah. Kamuran Kumkumoğlu Parkı, Zümrütevler Mah. Leylak Sokak parklarına yerleştirdi. - İSTANBUL

Maltepe'de can dostları açıkta bırakılmıyor

Maltepe'de can dostları açıkta bırakılmıyor

Maltepe'de can dostları açıkta bırakılmıyor

Maltepe'de can dostları açıkta bırakılmıyor

Maltepe'de can dostları açıkta bırakılmıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Maltepe Belediyesi, Cevizli, Köpek, kedi, Yerel, Haber

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