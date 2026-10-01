Ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı, 2 yıl sınavlardan men edildi

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde elektronik ortamda düzenlenen ehliyet sınavına kulağındaki kopya düzeneğiyle giren S.S. (18), sınav gözetmeni tarafından fark edildi. Sınavı iptal edilip gözaltına alınan S.S.'ye 2 yıl boyunca ehliyet sınavlarına girme yasağı getirildi.

Olay, İnegöl Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen elektronik ehliyet sınavında meydana geldi. Sınava ilk kez giren S.S.'nin hareketlerinden şüphelenen gözetmen, adayın üzerinde kontrol yaptı. Yapılan kontrolde S.S.'nin kulağına kopya çekmek amacıyla yerleştirilmiş düzenek tespit edildi. Gözetmenin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. S.S.'nin sınavı sonlandırılırken, kulağındaki düzeneğe el konuldu.

2 YIL SÜREYLE SINAVLARDAN MEN EDİLDİ

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Hakkında adli işlem başlatılan S.S.'nin 2 yıl süreyle ehliyet sınavlarına girmesinin yasaklandığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı