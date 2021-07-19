Son dakika haberleri: Maltepe'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Maltepe'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Maltepe'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Ertan Kılıç - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre MALTEPE'de D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

MALTEPE'de D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. 3 aracın karıştığı kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. 

Kaza saat 00.30 sıralarında D-100 Karayolu Ankara istikameti Maltepe Köprüsü'nde yaşandı. İddiaya göre Miraç Özdemir'in kullandığı 34 BBS 982 plakalı otomobil, Maltepe Köprüsü'ne yaklaştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle önünde aynı istikamette seyir halinde olan Mehmet Çeliker'in kullandığı 23 BE 312 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs önce beton bariyerlere ardından da Yusuf Karataş'ın kullandığı 35 TEF 38 plakalı karavana çaptı. 

 

KAZADA İKİ KİŞİ YARALANDIKazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.  TRAFİK YOĞUNLUĞUNA NEDEN OLDUKaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Olay yerine gelen trafik ekipleri tarafından ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yol kumlandı. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.  

 


- İstanbul
Son dakika haberleri: Maltepe'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Maltepe'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Maltepe'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Maltepe'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Maltepe'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan Kılıç

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz işkence! Acımasız baba çocuğunu ayağından tavana asıp dövdü iddiası
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz işkence! Acımasız baba çocuğunu ayağından tavana asıp dövdü iddiası
İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
Bayramda hissedilen sıcaklık 40 dereceyi geçecek! Meteoroloji Uzmanı, 'Güneşe çıkmayın' uyarısı yaptı
Bayramda hissedilen sıcaklık 40 dereceyi geçecek! Meteoroloji Uzmanı, "Güneşe çıkmayın" uyarısı yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Süleyman Soylu Mustafa Varank Mustafa Destici Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müge Anlı Hakan Sabancı Kaan Yıldırım Zeynep Bastık
Spor Ali Koç Fatih Terim Şaban Yılmaz Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Maltepe'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 01:54:19. #1.15#

title