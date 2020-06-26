MALTEPE D-100'DE TRAFİĞİ KİLİTLEYEN İNTİHAR GİRİŞİMİ Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA Maltepe D-100 Karayolu Altıntepe mevkiinde üst geçitte intihar girişiminde bulunan bir kişi trafikte yoğunluğa neden oldu.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA Maltepe D-100 Karayolu Altıntepe mevkiinde üst geçitte intihar girişiminde bulunan bir kişi trafikte yoğunluğa neden oldu. Polis ekipleri tarafından yarım saat süren ikna çabaları sonucu aşağıya indirilen Ercan T. polis merkezine götürüldü.

Olay saat 13.30 sıralarında D-100 Karayolu Altıntepe üst geçitte meydana geldi. Üst geçidin korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulunan bir kişiyi gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevredeki vatandaşları uzaklaştırarak Ercan T.'yi ikna çalışmalarına başladı. İtfaiye ekipleri de D-100 karayolu üzerine hava yastığı açtı. Trafik, intihar girişimi nedeniyle Ankara istikametine tek şeritten verildi. Polis ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren ikna çalışmaları sonucu Ercan T. aşağıya indirildi. Ercan T. aşağıya indirildiği sırada D-100 karayolu tamamen trafiğe durduruldu. İntihar girişimi nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Ercan T.'nin polis aracına bindirilmesi ve itfaiyenin hava yastığını kaldırmasının ardından trafik tekrar normale döndü.

Kaynak: DHA