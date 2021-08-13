Maltepe Belediyesi'nin Afgan mülteci çalıştırdığı iddiası
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Maltepe Belediyesi'nin Afgan mülteci çalıştırdığı iddiası

Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Güncel

Ayyıldız Hareketi kurucusu Ümit Özdağ, Twitter hesabından paylaştığı bir videoda Afgan mültecinin Maltepe Belediyesi'nde çalıştırıldığını ileri sürdü. Paylaşımın altında açıklama yayınlayan Maltepe Belediyesi ise ''Bahsi geçen haber tamamen gerçek dışıdır. Videodaki kişi kurumumuzda çalışmamaktadır. Bu konuda resmi açıklamalarımız dışındaki provokatif paylaşımlara itibar edilmemesini rica ederiz.'' ifadelerine yer verdi.

İYİ Parti'den ayrılarak Ayyıldız Hareketi'ni kuran İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ,bir Afgan mültecinin Maltepe Belediyesi'nde çalıştığına dair videoyu paylaştı. Özdağ, ''Yok birbirinizden farkınız...CHP sığınmacıları ülkelerine geri gönderecekmiş, hadi canım sen de!'' sözleriyle yaptığı paylaşımla, Maltepe Belediyesi'nin mülteci işçi çalıştırdığını iddia etti.

Maltepe Belediyesi'nin Afgan mülteci çalıştırdığı iddiası

MALTEPE BELEDİYESİ İDDİALARI YALANLADI

Özdağ'ın iddialarının ardından Maltepe Belediyesi, konuya ilişkin açıklamada bulundu. Videonun altına yorum yapan Maltepe Belediyesi yetkilileri, iddiaların yalanladı. Belediye tarafından yapılan açıklamada ''Bahsi geçen haber tamamen gerçek dışıdır. Videodaki kişi kurumumuzda çalışmamaktadır. Bu konuda resmi açıklamalarımız dışındaki provokatif paylaşımlara itibar edilmemesini rica ederiz'' ifadelerine yer verildi.

Maltepe Belediyesi'nin Afgan mülteci çalıştırdığı iddiası
Maltepe Belediyesi'nin Afgan mülteci çalıştırdığı iddiası
Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Doğruluk Kontrolü
Maltepe Belediyesi'nin Afgan mülteci çalıştırdığı iddiası
YANLIŞDOĞRU
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Ayyıldız Hareketi kurucusu Ümit Özdağ, Twitter hesabından paylaştığı bir videoda Afgan mültecinin Maltepe Belediyesi'nde çalıştırıldığını ileri sürdü.

Maltepe Belediyesi ''Bahsi geçen haber tamamen gerçek dışıdır. Videodaki kişi kurumumuzda çalışmamaktadır'' açıklamasıyla iddiaları yalanladı.

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